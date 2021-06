09:01 Jack Miller è autore del secondo tempo nonostante una caduta: "E' stata davvero una bella qualifica, mi sono divertito un sacco e di rendere un buon servizio alla Honda. Me la sono cavata anche nella Q2, sono riuscito ad arrivare in prima fila e domani potrò fare un bel lavoro. Abbiamo fatto un passo avanti nella FP4 e sono fiducioso per la gara".