03:46 A proposito di chi si è risollevato, la Honda alza la testa con Nakagami. 1'31.630 per il giapponese che non sale in vetta per appena due millesimi. Taka, che sta girando con la moto 2019, ha chiesto di poter ottenere un upgrade, anche perchè lo stesso Bradl, sostituto di Marquez nel team ufficiale, ha dato forfait nelle FP2 per problemi al braccio.