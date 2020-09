07:43

In attesa della classe regina, sia la Moto3 che la Moto2 hanno regalato soddisfazioni ai nostri colori.

Nella classe cadetta, torna alla vittoria Romano Fenati con la Husqvarna del team di Max Biaggi, davanti a Celestino Vietti.

In una classe di mezzo funestata da due ripartenze per uno scroscio di pioggia, vittoria per Enea Bastianini davanti a Marco Bezzecchi.

L'Italia ha conquistato anche la Moto E con Matteo Ferrari, tornato anche in testa alla classifica di campionato.