09:00 Intanto Marc Marquez, il vincitore della gara, si presenta ai microfoni per le dichiarazioni a caldo: "Per me è la miglior vittoria dell'anno! Essere su una pista destrorsa significa curve molto difficile per me e ancora adesso faccio difficoltà, ma sto crescendo. Questa cosa mi dà molta fiducia per le prossime due gare e per la prossima stagione. Col tempo tutto andrà ancora meglio e questa è la cosa più importante di oggi. Il passo non era reale, Pecco andava velocissimo e non so nemmeno come sono riuscito a stargli dietro! Quando è caduto l'ho visto, forse gli stavo facendo pressione. Ma oggi non è la mia giornata, è quella di Fabio Quartararo! Ha fatto un lavoro spettacolare, complimenti a lui e Yamaha. Noi cercheremo di mettergli i bastoni fra le ruote l'anno prossimo".