LIVE MotoGP | Gran Premio del Qatar: Libere 4 e Qualifiche

10:50 Jorge Martin, a dispetto della pole, non si sente favorito per la vittoria: "Sono contento della pole, ma per domani dobbiamo fare uno step in più. In questo senso non sono fiducioso. Speriamo di trovare qualcosa in termini di elettronica. Sono contento per il team, che ha lavorato bene in tutto l'inverno. Speriamo di far bene domani"