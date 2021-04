08:52 Pecco Bagnaia commenta a caldo la sua gara al Parco Chiuso: "Io ho cominciato a fissare il mio passo, era molto difficile, ma il feeling con la moto era incredibile. Sono riuscito a superare tutti quelli che erano di fronte a me. Sono contentissimo di essere secondo, non so dove sono in campionato, ma è un risultato molto importante per la Ducati. Quest'anno però il passo è stato molto forte e ho potuto superare molti piloti che l'anno scorso non sono riuscito a superare"