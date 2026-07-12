Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Germania Valutazioni - MotoGP 2026
MotoGP Germania
Driver Ratings

Germania Valutazioni - MotoGP 2026

Valuta il pilota su una scala da 1 a 10
Il tuo punteggio verrà salvato automaticamente se sei connesso
L'accesso alle classifiche di tutti gli altri utenti diventa disponibile dopo aver votato per 3 piloti consecutivi.
Le valutazioni di Motorsport sono disponibili solo per gli utenti registrati.

Valuta la gara

Germania

Germania

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valuta i piloti

Marc Marquez

Ducati Team
Position 1

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ai Ogura

Trackhouse Racing Team
Position 2

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Raul Fernandez

Trackhouse Racing Team
Position 3

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing
Position 4

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jorge Martin

Aprilia Racing Team
Position 5

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Francesco Bagnaia

Ducati Team
Position 6

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fabio Quartararo

Yamaha Factory Racing
Position 7

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luca Marini

Honda HRC
Position 8

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enea Bastianini

Tech 3
Position 9

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing
Position 10

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diogo Moreira

Team LCR
Position 11

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jack Miller

Pramac Racing
Position 12

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Franco Morbidelli

Team VR46
Position 13

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alex Rins

Yamaha Factory Racing
Position 14

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

Pramac Racing
Position 15

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maverick Viñales

Tech 3

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cal Crutchlow

Team LCR

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alex Marquez

Gresini Racing

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Joan Mir

Honda HRC

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

My rating

-

Lettori

Vota per vedere
Seleziona la tua valutazione
Rating saved
La tua scelta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Commenti