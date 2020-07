Test MotoE Jerez: Aegerter il più rapido davanti a Granad0

La MotoE è pronta a partire per disputare la sua seconda stagione e lo fa nel weekend della ripartenza del mondiale a Jerez de la Frontera. Ma prima di iniziare il weekend di gara, la categoria elettrica è scesa in pista per una giornata di test ufficiali insieme a MotoGP, Moto2 e Moto3.

È Dominique Aegerter a firmare il miglior crono dei test, portandosi in cima alla classifica dei tempi alla sua seconda uscita con la MotoE. Lo svizzero esordisce alla grande nella categoria, il suo 1’48”596 è inarrivabile per gli avversari, che restano più attardati. Eric Granado è secondo grazie al tempo ottenuto nella terza ed ultima sessione, ma paga ben 4 decimi dalla vetta. Il rookie beffa anche il Campione del mondo in carica Matteo Ferrari, terzo a fine giornata a 492 millesimi.

Xavier Simeon, quest’anno in forza al team LCR, chiude i test con il quarto tempo a quasi sei decimi dal leader. Il belga precede Alex De Angelis, quinto con la Energica del team OCTO Pramac. 761 sono i millesimi che separano il sammarinese da Dominique Aegerter, mentre Mike Di Meglio è sesto e primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo. Settimo tempo per Niccolò Canepa. Jordi Torres, che ha abbandonato la Superbike per continuare a tempo pieno l’avventura in MotoE, è ottavo, con Josh Hook e Niki Tuuli in nona e decima posizione rispettivamente.

Resta fuori dalla top 10 per soli 6 millesimi Tommaso Macron, 11esimo. Così gli altri italiani: Mattia Casadei è 12esimo ed Alessandro Zaccone è 13esimo. Quest’ultimo è stato protagonista di un incidente nella terza ed ultima sessione di test, che ha costretto i commissari ad esporre la bandiera rossa ed interrompere il turno a 13 minuti dal termine, salvo poi riprendere per le fasi finali.