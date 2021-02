Okubo debutta in MotoE con Avant Ajo

La griglia di partenza della MotoE continua a delinearsi sempre di più in vista della stagione 2021, la terza della storia della categoria interamente elettrica. Si aggiunge alla lista dei piloti partecipanti anche Hikari Okubo, conoscenza nel mondiale Supersport che esordirà in MotoE proprio quest’anno con il team Avant Ajo.

Okubo, classe 1993, sostituirà Niki Tuuli diventando così il primo pilota asiatico della storia della MotoE. Dopo molti anni di esperienza nelle competizioni asiatiche, con il titolo nell’All Japan Road Race Championship conquistato nel 2010, è passato al mondiale Supersport, dove ha corso riuscendo a chiudere una stagione con il quinto posto come miglior risultato. Chiude così l’era delle derivate di serie e si lancia nell’avventura dell’elettrico, in cui potremo vederlo in azione in occasione dei prossimi test, che si svolgeranno dal 2 al 4 marzo sul circuito di Jerez de la Frontera.

“Sono molto felice di essere parte del team Avant Ajo MotoE – comme nta Okubo – Molti giapponesi hanno rappresentato questa famiglia, quindi l’ho sempre tenuta in grande considerazione. Sarò il primo pilota asiatico a disputare una stagione in MotoE, è un passo davvero importante e voglio ottenere grandi risultati per il futuro del motociclismo giapponese. Questa stagione non sarà solo un traguardo personale, ma anche una sfida per la nuova generazione di talenti asiatici nelle moto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lo sguardo puntato al titolo. Se lo vincessi, sarebbe un sogno che diventa realtà. So che abbiamo il potenziale per fare grandi cose, quindi darò il meglio ad ogni gara quest’anno”.

Aki Ajo, Team Manager di Avant Ajo, afferma: “Sono molto contento di iniziare la nostra terza stagione nel mondiale MotoE e di farlo con Hikari Okubo, un talento giapponese che arriva a questa categoria dopo una solida esperienza nel motociclismo. Sono anche felice di vedere che il campionato si sta evolvendo e migliora ogni anno che passa. Hikari ha molta esperienza, dato che proviene dal mondiale Supersport. Guida le moto da molto tempo e sono sicuro che questo lo aiuterà ad adattarsi bene alla nostra moto. Sia il team sia io non vediamo l’ora di lavorare insieme quest’anno”.