MotoE: svelato il calendario per la stagione 2021

Dopo che durante il weekend è stata divulgata la prima bozza del calendario 2021 del Motomondiale, questa mattina la Dorna e la FIM hanno diffuso anche la versione provvisoria di quello della Coppa del Mondo MotoE.

Sette gli appuntamenti in programma per la serie elettrica, tra le quali si presentano anche due novità che non erano mai state precedentemente in calendario: si tratta di Barcellona e di Assen, che ospiteranno rispettivamente il terzo ed il quarto appuntamento della serie.

La stagione si aprirà a Jerez de la Frontera il 2 maggio, in occasione del GP di Spagna, poi il 16 maggio sarà la volta di Le Mans. Ed ecco appunto la novità catalana il 6 giugno, seguita da quella olandese nell'ultima domenica di giugno.

Appuntamento in Austria a ferragosto, al Red Bull Ring, poi la stagione si concluderà con una doppietta sul Marco Simoncelli di Misano, dove la MotoE scenderà in pista per due gare in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, una al sabato ed una alla domenica.