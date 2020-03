MotoE, Test Jerez: ancora Granado su Ferrari nel Day 2

Si conclude il secondo dei tre giorni di test sul circuito di Jerez de la Frontera per la MotoE. La pista andalusa sta accogliendo squadre e piloti del campionato elettrico per le prove di quella che sarà la sua seconda stagione, che inizierà proprio su questa stessa pista all’inizio di maggio.

A chiudere in testa la seconda giornata è ancora una volta Eric Granado, che replica l’ottima prestazione del Day 1 confermandosi leader della classifica dei tempi. Il portoghese ferma il cronometro sull’1’47”546, beffando di 98 millesimi Matteo Ferrari, accreditato del secondo crono anche oggi. Il Campione in carica perde il comando proprio nell’ultima sessione, dopo aver dominato la prima e la seconda. Ferrari nel turno che va dalle 13 alle 13:30 è il primo pilota a scendere sotto il muro dell’1’48, salvo poi essere sopravanzato nell’ultima parte di giornata.

Alex De Angelis archivia il Day 2 con il terzo tempo, ma non riesce a scendere sotto l’1’48 e paga così un ritardo di poco più di mezzo secondo dalla vetta. Il pilota di San Marino scala la classifica nella terza sessione, dopo essere rimasto più attardato nella mattinata e nel secondo turno. Alle spalle di De Angelis troviamo Xavier Simeon, quarto, mentre Bradley Smith è quinto dopo aver chiuso il Day 1 con il terzo crono.

Ottimo sesto tempo per Niki Tuuli, primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo, ma ancora non al 100% della forma fisica. Per il finlandese era solo il secondo giorno in pista dopo lo stop forzato causato dall’infortunio. Alle sue spalle si piazza Niccolò Canepa, sesto. Ottavo crono per Dominique Aegerter, che anche nella seconda giornata di test è il migliore degli esordienti nella categoria. Chiudono la top 10 Josh Hook e Mike Di Meglio, nono e decimo rispettivamente. Seguono gli altri due rookie, Alejandro Medina, 11esimo, e Jordi Torres, 12esimo.

La MotoE torna in pista domani per la seconda ed ultima giornata di test a Jerez de la Frontera.