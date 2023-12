MotoE | Nel 2024 debutta il Forward Team

Il Team Forward schiererà due ulteriori moto nel contesto delle competizioni a propulsione elettrica a testimonianza dell’impegno verso la sostenibilità ambientale. La scelta di abbracciare anche il campionato MotoE non solo sottolinea la dedizione al progresso tecnologico, ma anche la volontà di contribuire in modo significativo alla promozione di veicoli elettrici nel mondo delle competizioni.



Il campionato FIM Enel MotoE si identifica come veicolo di cambiamento, che offre l'opportunità di contribuire al futuro sostenibile del motorsport. Le moto elettriche non solo rappresentano una nuova frontiera tecnologica, ma sono anche un passo fondamentale verso la riduzione dell'impatto ambientale delle competizioni motoristiche e Forward Team è entusiasta di farne parte attiva attraverso la sua partecipazione al campionato.



“La partecipazione al campionato MotoE sottolinea il nostro impegno a favore dell'ambiente, riflettendo i valori di sostenibilità che sono sempre stati al centro della nostra filosofia”. Queste le prime parole del fondatore del Team Giovanni Cuzari, che continua: “La competizione in MotoE non è solo una sfida sportiva, ma un'opportunità per dimostrare che il motorsport può essere all'avanguardia nella guida verso una mobilità più pulita e sostenibile”.



La MotoE è un percorso parallelo che ingloba l’innovazione sostenibile, mettendo in pista alcuni dei più entusiasmanti progressi della mobilità elettrica prima che raggiungano i motociclisti di tutto il mondo.