MotoE | Mugello: doppietta italiana con Casadei e Zannoni, paura per Tulovic

Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2024 della MotoE, che al Mugello ha disputato il suo quarto round. L’appuntamento toscano è stato un trionfo per i piloti italiani, che hanno firmato due doppiette: Gara 1 (rimandata a fine giornata) è stata vinta da Mattia Casadei davanti a Kevin Zannoni, mentre in Gara 2 le posizioni si sono invertite.

Non è mancato il brivido nella prima manche, con una brutta caduta alla Bucine per Lucas Tulovic. Il pilota del team Dynavolt è rimasto a terra e soccorso in pista, dunque la gara è stata interrotta e fatta ripartire a fine giornata per il programma serrato una volta accertate le condizioni del tedesco, dichiarato poi fuori pericolo. Dunque, Gara 1 si è trasformata in Gara 2, mentre quella che doveva essere la seconda manche è stata disputata regolarmente.

Anche nel round di casa sono stati gli italiani a dominare, confermando lo strapotere in campionato. Kevin Zannoni ha trionfato in Gara 2 (disputata prima di Gara 1) precedendo il diretto rivale in classifica Mattia Casadei. I due sono arrivati al traguardo separati da meno di tre decimi al traguardo e il pilota LCR si è imposto nell’ultima gara del weekend davanti ad Alessando Zaccone, prendendo così anche la vetta del campionato.

A completare il podio in Gara 2 troviamo Eric Granado, terzo alle spalle del compagno di squadra Casadei. In Gara 1 invece è stato Hector Garzo a salire sul terzo gradino del podio. Granado e Garzo hanno privato gli italiani di una tripletta, precedendo Roccoli e Zannoni rispettivamente.

La MotoE vola ad Assen per il quinto appuntamento della stagione, dove si rinnoverà la sfida per il mondiale: Casadei arriverà in Olanda da leader con 132 punti e un vantaggio di 6 lunghezze su Zannoni, secondo.