MotoE, Misano: Ferrari rimonta e trionfa

La domenica di gara al Marco Simoncelli World Circuit si apre con la MotoE, che vede il ritorno sul gradino più alto del podio del campione del mondo in carica. Matteo Ferrari infatti, pur scontando una penalità e scattando dalla seconda fila, è autore di una grande rimonta che lo porta a vincere la gara di Misano.

Ferrari replica il successo dello scorso anno, in cui ha vinto sia Gara 1 sia Gara 2 ed al termine del weekend di MotoE afferma di volersi ripetere la prossima settimana, in cui la categoria elettrica tornerà in pista proprio a Misano. Sul podio con il pilota del team Trentino Gresini troviamo Xavier Simeon, secondo dopo essere partito dalla prima fila, mentre Dominique Aegerter riesce a conquistare un ottimo terzo posto superando le difficoltà della qualifica.

Jordi Torres resta ai piedi del podio per pochi decimi, dopo una bella lotta per le prime posizioni andata in scena negli ultimi giri. Lo spagnolo precede Mattia Casadei: l’italiano scattava dalla pole position con la penalità a Ferrari, ma non riesce a capitalizzare il vantaggio. Dopo aver preso margine nelle prime fasi, con il passare dei giri viene recuperato e superato dagli avversari, per poi tagliare il traguardo in quinta posizione. Dietro di lui si piazza Mike Di Meglio, mentre Alessandro Zaccone è settimo.

Grande gara per Alex De Angelis, che rimonta dalla sedicesima all’ottava posizione. Il sammarinese è autore di una prestazione solida che gli permette di rientrare fra i primi dieci riscattandosi da una qualifica decisamente complicata. Chiudono la top 10 Tommaso Marcon ed Eric Granado, nono e decimo rispettivamente. Ultimo degli italiani è Niccolò Canepa, 11esimo.

In classifica, Matteo Ferrari si avvicina al leader attuale, Dominique Aegerter. Lo svizzero comanda ancora e ha 12 punti di vantaggio sul campione in carica, ora secondo. Il pilota del team Trentino Gresini precede Jordi Torres di due soli punti, mentre Mattia Casadei è quarto a 19 punti dalla vetta.