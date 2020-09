MotoE, Misano: Ferrari penalizzato per la caduta di Jerez

La MotoE torna in pista a Misano a distanza dall’ultimo appuntamento disputato a Jerez de la Frontera e proprio sul circuito di casa, Matteo Ferrari sarà costretto a scontare una penalità. Il campione in carica sarà infatti costretto a disputare un’ottima qualifica se vorrà partire il più avanti possibile, perché la Direzione Gara gli ha inflitto tre posizioni in meno sulla griglia di partenza come sanzione.

La penalità arriva a seguito dell’episodio avvenuto durante la seconda gara della stagione, disputata sul Circuito di Jerez. Matteo Ferrari ha causato un incidente alla Curva 6 perché guidava in maniera irresponsabile, secondo quanto affermato dalla Direzione Gara. La sanzione arriva a distanza di quasi due mesi dal Gran Premio di Andalusia, il tempo intercorso fra i due appuntamenti della stagione MotoE.

In base alla posizione che conquisterà nella qualifica di sabato, il campione del mondo in carica dovrà arretrare di tre posizioni e cercare di non perdere troppo terreno in una classifica generale che lo vede piuttosto attardato. Il pilota Trentino Gresini MotoE è infatti sesto e paga un ritardo dal leader, Dominique Aegerter, di ben 21 punti quando mancano tre round (compreso il Gran Premio di San Marino) al termine della stagione.