MotoE, Misano 2: Aegerter beffa Ferrari in Gara 1

La prima gara del weekend di Misano ha visto il leader del campionato, Dominique Aegerter, conquistare il successo grazie ad una fase finale di gara condotta con il coltello tra i denti nel corso della quale è riuscito ad avere la meglio su Jordi Torres prima e su Matteo Ferrari poi.

L’italiano è stato il grande protagonista della gara, conducendo le operazioni sin dalla partenza quando ha beffato al via il poleman Torres, ma non è mai riuscito a scappare.

Ferrari ha tenuto a bada Torres con facilità, ma proprio nel corso dell’ultimo giro si è visto beffare da Aegerter nella sezione finale del tracciato chiudendo alle spalle dello svizzero.

Per Matteo è poi arrivata la doccia fredda della retrocessione sul terzo gradino del podio per essere passato sul verde in uscita dall’ultima curva quando ha cercato in ogni modo di riprendersi la prima posizione al fotofinish. Una decisione corretta, ma che pesa molto in ottica campionato.

Ai piedi del podio ha concluso Casadei, autore di una bella rimonta dalla tredicesima casella grazie anche alle numerose cadute viste in Gara 1.

Subito dopo il via Tulovic è stato protagonista di un tremendo volo che ha richiesto l’intervento dello staff ed in occasione di quella caduta è stato coinvolto anche Marcon, mentre poco dopo è toccato ad Alex de Angelis venire scalzato dalla propria moto.

A pochi giri dal termine, infine, Eric Granado ha tentato una difesa oltre il limite nei confronti di Simeon conclusa con una scivolata nella quale ha coinvolto l’incolpevole pilota del team LCR.

Intensa, infine, la lotta per il quinto posto che ha visto imporsi Canepa per soli 5 decimi su Medina, ma lo spagnolo ha sudato freddo per tenere alle proprie spalle Josh Hook giunto settimo ad appena 59 millesimi.

La top ten si è completata con Cardelus ottavo davanti a Zaccone, nono a 87 millesimi, e Maria Herrera decima.

Grazie al risultato odierno Aegerter avrà la possibilità di scattare dalla pole per Gara 2 davanti a Torres e Matteo Ferrari.