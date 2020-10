MotoE, Le Mans: Torres vince nel caos ed è leader, Ferrari out

La seconda stagione della Coppa del Mondo MotoE si avvia alla conclusione e sul Circuito di Le Mans è andata in scena la prima delle due gare del weekend, che ha regalato spettacolo e grandi colpi di scena. Gara 1 è stata divisa in due per una bandiera rossa causata dalla caduta di Mattia Casadei, che perde ogni speranza di lottare per il titolo mondiale. Più avanti però la scivolata peggiore in ottica mondiale è quella di Matteo Ferrari, che chiude la sua gara alla curva 4.

Nella ripartenza caratterizzata da soli 5 giri, assistiamo ad un incidente, fortunatamente senza conseguenze, tra Dominique Aegerter, Niccolò Canepa e Xavier Simeon. In questa situazione di confusione è Jordi Torres ad avere la meglio e la situazione al vertice della classifica cambia radicalmente. Con il successo odierno, lo spagnolo balza al comando della classifica con ben 18 punti sul campione in carica, che è secondo nella generale. A 20 lunghezze troviamo Dominique Aegerter, che nonostante l’incidente riprende la moto e taglia il traguardo in ultima posizione.

Tornando alla gara, Torres conquista successo e leadership vincendo con 291 millesimi di vantaggio su Mike Di Meglio. Il francese, molto lontano nei primi giri, si riavvicina nel finale ma non riesce a trovare l’attacco, dovendosi accontentare così della seconda posizione. Chiude il podio un ottimo Niki Tuuli, terzo nonostante i sei decimi di distacco dallo spagnolo.

In quarta posizione troviamo Josh Hook, che precede Tommaso Marcon, quinto. Al centro gruppo la gara si è svolta regolarmente e vede tagliare il traguardo Eric Granado in sesta posizione, seguito da Alejandro Medina, settimo. L’unica donna del mondiale, Maria Herrera, passa sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione, mentre choudono la top 10 Alessandro Zaccone e Lucas Tulovic, nono e decimo rispettivamente.

Gara complicata per Alex De Angelis, che deve lottare contro il dolore alla mano procurato nella caduta delle qualifiche di questa mattina. Il sammarinese, al suo ultimo weekend da pilota prima del ritiro, è 12esimo e spera di riscattarsi in Gara 2, l’ultima della stagione in programma domenica pomeriggio.