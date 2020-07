MotoE, Jerez: Granado conquista la pole position

Con la ripartenza del mondiale, ecco di nuovo in pista anche la MotoE: il campionato totalmente elettrico è tornato in azione a Jerez de la Frontera e riparte da Eric Granado. Il brasiliano ha conquistato la prima pole position della stagione con un grande giro completato nelle fasi finali, in una sessione interrotta da una bandiera rossa.

Granado non si è fatto deconcentrare dall’interruzione e ha messo a segno un giro in 1’48”620, beffando di 191 millesimi Lucas Tulovic, fino a quel momento detentore della pole position. Il portacolori Tech 3 E-racing scatterà così dalla seconda casella, davanti a Dominique Aegerter. Lo svizzero, esordiente nella categoria, si era fatto notare già nei test ed in qualifica ha si è mostrato efficace anche in condizioni complicate: stava infatti completando il suo giro quando è stata esposta la bandiera rossa causata dalla caduta di Niccolò Canepa, avvenuta al giro precedente.

Apre la seconda fila il campione in carica Matteo Ferrari, che paga 325 millesimi dalla vetta nella qualifica dell’appuntamento inaugurale della stagione 2020. Dietro di lui troviamo il rookie Alejandro Medina, quinto, mentre Xavier Simeon è sesto.

Alex De Angelis è il primo pilota ad andare oltre il mezzo secondo di ritardo e scatterà dalla settima casella. Ottavo tempo per Jordi Torres, che ha lasciato il mondiale Superbike per dedicarsi interamente alla MotoE. Chiudono la top 10 Niki Tuuli e Mattia Casadei, nono e decimo rispettivamente.

Mike Di Meglio resta fuori dai primi dieci e precede Xavi Cardelus, 12esimo. Josh Hook è 13esimo e alle sue spalle troviamo Maria Herrera, 14esima. Non è andata benissimo la qualifica degli altri italiani: Tommaso Macron è 15esimo, mentre Niccolò Canepa partirà dal fondo della griglia per non aver fatto segnare un tempo cronometrato a causa della caduta avvenuta durante il suo giro. Tra i due si inserisce Jakub Kornfeil, 16esimo.