MotoE | Italiani ok a Portimao: vittorie per Spinelli e Casadei

Gli italiani hanno fatto la voce grossa nel primo appuntamento stagionale della MotoE: in un certo senso si può dire che a Portimao la serie elettrica è ripartita dal suo campione del mondo, visto che è Mattia Casadei a comandare la classifica iridata dopo il round portoghese.

Il portacolori del Team LCR ha chiuso al terzo posto nella gara inaugurale, ma è stato in Gara 2 che ha dato il meglio di sé, uscendo vincente da una battaglia serratissima che ha visto il podio racchiuso nello spazio di appena due decimi. Battendo in volata Hector Garzo ed Oscar Gutierrez, il pilota romagnolo è arrivato a totalizzare 41 punti nel weekend portoghese e precede di una sola lunghezza proprio Garzo, che anche nella prima frazione aveva chiuso al secondo posto.

In Gara 1, il portacolori della Dynavolt Intact GP si era inchinato invece a Nicholas Spinelli, che si è imposto approfittando anche del clamoroso KO del poleman Eric Granado (poi quarto in Gara 2), caduto nel corso del primo giro. Purtroppo, però, l'italiano del team Tech3 ha terminato anzitempo la sua seconda frazione e quindi nella classifica iridata è fermo a quota 25 punti.

Nicholas Spinelli, Tech3 E-Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Non è stata una prima uscita semplice per gli ex campioni Jordi Torres e Matteo Ferrari. Lo spagnolo è stato costretto al ritiro in Gara 1 a causa di un contatto alla curva 5 nel finale con Alessandro Zaccone, poi nella seconda si è rifatto parzialmente con un quinto posto. L'italiano del Gresini Racing a sua volta ha messo insieme un a scivolata ed un ottavo posto: da lui ci si attendeva sicuramente di più.

Complicato anche il debutto nella categoria di Chaz Davies. Il veterano della Superbike, che è tornato ad indossare tuta e casco per i colori dell'Aruba Cloud Racing Team dopo due anni di stop, ha centrato la top 10 in Gara 1 con il nono posto, favorito anche dalle numerose cadute, ma poi si è dovuto accontentare del 15° nella seconda manche.