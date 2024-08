MotoE | Il Red Bull Ring parla spagnolo: vincono Gutierrez e Garzo

Il lato elettrico del motomondiale non smette di riservare sorprese, con la MotoE che ha concluso al Red Bull Ring il penultimo appuntamento della stagione. Arrivati alle fasi finali, è lotta serrata tra Italia e Spagna, con quest’ultima che ha monopolizzato il primo gradino del podio in entrambe le gare: a trionfare in Gara 1 è stato Oscar Gutierrez, mentre a imporsi in Gara 2 è stato Hector Garzo.

Il portacolori Dynavolt, con il successo del sabato pomeriggio austriaco, si presenterà all’ultimo round del 2024 a Misano da leader del campionato. Lo spagnolo arriva con 38 punti di vantaggio su Mattia Casadei, terzo in entrambe le gare. Sarà una lotta intensa, nonostante Garzo abbia incrementato il proprio distacco sull’italiano.

A inserirsi nella lotta questo weekend è stato Oscar Gutierrez, che è distante solo 5 punti dalla top 3 dopo aver beffato la concorrenza in Gara 1, vincendo con due decimi e mezzo sul leader di campionato. Non è andata benissimo però nella seconda manche, che ha concluso nella ghiaia.

Con Gutierrez davanti alla coppia in lotta per il titolo, Kevin Zannoni è rimasto ai piedi del podio in Gara 1. L’italiano si è poi riscattato in Gara 2, dove ha conquistato il secondo gradino del podio, inserendosi tra i due contendenti per il titolo. Anche il pilota Aspar arriva a Misano matematicamente in lotta per il mondiale: distante 44 punti dalla vetta, Zannoni lascia l’Austria in terza posizione nella generale. Attenzione anche a Gutierrez, che per un solo punto è ancora in lizza per il mondiale.

L’ultimo atto sarà a Misano, dove si presenteranno in quattro per il titolo. Sarà Mattia Casadei a confermarsi campione o dovrà cedere lo scettro?