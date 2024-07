MotoE | Garzo, doppietta e leadership in un Sachsenring pazzo

La MotoE è sempre una parentesi… Elettrizzante del weekend della MotoGP e anche al Sachsenring non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. Meteo pazzo nelle due gare, con la pioggia che ha ritardato la partenza di Gara 2, ma a spuntarla in entrambe le occasioni è stato Hector Garzo. Lo spagnolo ha firmato la doppietta in Germania prendendosi anche il comando della classifica mondiale, che ora lo vede leader con 25 punti di vantaggio sul secondo, Mattia Casadei.

Gara 1 è stata interrotta per la caduta di Eric Granado, rimasto a terra dopo un incidente con Oscar Gutierrez (poi penalizzato con un doppio Long Lap Penalty, ma caduto mentre scontava il primo) e soccorso in pista. Il brasiliano è stato portato poi all’ospedale per un controllo, ma l’incidente si è risolto con un sospiro di sollievo. Alla ripartenza, nessuno è riuscito ad avere la meglio su Garzo, che si è imposto su Alessandro Zaccone, secondo a quattro decimi. Nicholas Spinelli ha completato il podio.

Ancora Garzo in Gara 2, partita con un notevole ritardo a causa della pioggia battente che ha iniziato a cadere sulla pista del Sachsenring a pochi minuti dal via. Partita con più di un’ora di ritardo, la seconda manche è stata ancora più dominante per lo spagnolo del team Dynavolt, che ha inflitto tre secondi e mezzo a Nicholas Spinelli, secondo. A chiudere il podio Jordi Torres, mentre Alessandro Zaccone, secondo in Gara 1, non è andato oltre la quinta posizione.

Weekend complicato per Mattia Casadei, che si presentava al Sachsenring da leader del campionato. Il campione del mondo in carica però è incappato in due gare non particolarmente soddisfacenti: nono in entrambe le manche, ha perso la leadership e ora si presente in Austria, prossimo appuntamento della MotoE, da inseguitore, con 25 punti di distacco da Garzo.