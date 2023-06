MotoE | Ferrari domina ad Assen e riduce il distacco in classifica

L’Olanda sorride a Matteo Ferrari, dominatore assoluto del weekend di MotoE. Il veterano della categoria completamente elettrica si è imposto in entrambe le gare disputate ad Assen e la doppietta firmata questo fine settimana gli consente di andare in vacanza con un distacco ricucito dalla vetta. Il leader di campionato Jordi Torres non ha potuto far altro che accontentarsi della seconda posizione sia in Gara 1 che in Gara 2, restando al comando ma vedendo il suo vantaggio ridotto a soli 8 punti.

Come sempre, la MotoE ci regala delle gare estremamente combattute e nella prima manche abbiamo visto Ferrari e Torres separati da sei decimi sulla linea del traguardo, dove il portacolori Gresini ha beffato la concorrenza. A chiudere il podio c’è Randy Krummenacher, terzo a nove decimi dal vincitore. Il gruppo dei primi tre è stato racchiuso in meno di un secondo e ha fatto la differenza sul resto del gruppo. Mattia Casadei è rimasto giù dal podio in quarta posizione, ma staccato di ben due secondi dal connazionale e vincitore.

Così gli altri italiani: Andrea Mantovani ha chiuso in quinta posizione, mentre Nicholas Spinelli e Kevin Zannoni hanno concluso in nona e decima posizione rispettivamente. Dodicesimo posto per Alessandro Zaccone davanti a Kevin Manfredi. Più attardati Alessio Finello, 15°, e Luca Salvadori, 16°.

In Gara 2 è ancora battaglia tra Ferrari e Torres, con il pilota del team Gresini vincitore in volata per soli 78 millesimi. Grande è stata la lotta per il successo, con i due contendenti al mondiale separati da un nulla alla bandiera a scacchi. Anche nella seconda manche hanno fatto la differenza, rifilando più di un secondo e mezzo al terzo, che stavolta è stato Mattia Casadei.

Il pilota del team Pons ha approfittato all’ultimo giro della caduta di Andrea Mantovani, che è scivolato quando era terzo proprio nelle fasi finali. C’è però tanta Italia in top 10: oltre ai due sul podio, Kevin Zannoni ha chiuso sesto davanti ad Alessandro Zaccone e Nicholas Spinelli, settimo e ottavo rispettivamente. Kevin Manfredi ha completato il gruppo dei 10 alle spalle di Krummenacher, nono dopo il podio di Gara 1. 13° Alessio Finello, mentre scivola anche Luca Salvadori.