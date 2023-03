MotoE | Ducati rivela: "Lavoriamo a una stradale elettrica"

Carica lettore audio

Come si fa a unire l’eccellenza nello sport alla sostenibilità? Lo spiega Ducati, che ha abbracciato il progetto elettrico e da questa stagione sarà fornitore unico della MotoE. Nella cornice dell’Autodromo di Vallelunga, il marchio bolognese ed Enel, main sponsor della categoria interamente elettrica del motomondiale, hanno presentato ufficialmente la stagione 2023 di quello che da quest’anno è un vero e proprio campionato mondiale.

Finita l’epoca di Energica, inizia ora l’era Ducati, che si è prefissata uno step in più nel connubio tra sostenibilità e velocità, una delle caratteristiche principali del motociclismo. La sfida è iniziata già da tempo, quando a Borgo Panigale è partito il progetto per portare in pista la sua prima moto elettrica. La sfida però è stata tutt’altro che semplice, bisognava trovare una soluzione che guardasse all’ambiente ma senza snaturare l’essenza di Ducati.

Ed eccola, la Ducati V21L, la prima moto elettrica prodotta nella fabbrica bolognese, un vanto tutto italiano, un traguardo raggiunto da Borgo Panigale che non è solo un progetto messo nero su bianco, ma una vera e propria realtà. La nuova MotoE è già scesa in pista, i primi test ufficiali hanno avuto luogo proprio questo mese a Jerez de la Frontera e le prime impressioni dei piloti sono state più che positive. Primo step, superato.

A raccontarlo è il CEO Ducati Motor, Claudio Domenicali, che a Vallelunga racconta le prime sfide di Ducati nell’ambito elettrico: “Avere contemporaneamente in pista 18 piloti con esigenze e stili di guida diversi rappresenta per Ducati una grande opportunità per studiare quello che potrebbe diventare il carattere di una futura Ducati elettrica. I primi test a Jerez sono andati molto bene. Nonostante il tempo sfavorevole, il feedback sulla moto da parte dei piloti e dei team è stato molto buono, con il nuovo record non ufficiale del circuito. Ducati non ha mai costruito un numero così elevato di prototipi e anche questa rappresenta per noi una sfida nella sfida”.

Il primo grande passo è stato compiuto e ora manca solo il banco di prova della gara, per cui bisognerà attendere maggio, quando a Le Mans si disputerà la prima gara dell’era Ducati. In occasione della presentazione della nuova era del campionato elettrico, Domenicali ha avuto modo di raccontare più nel dettaglio la nascita e lo sviluppo del progetto, un vero e proprio lavoro di squadra, creata appositamente per far crescere il campionato e la passione Ducati: “La decisione di partecipare al Campionato del Mondo MotoE come fornitore unico delle moto è una pietra miliare della strategia Ducati. Infatti, l'elettrificazione, insieme all'introduzione di carburanti carbon neutral per i motori a combustione interna (e-fuel), sarà necessaria per ridurre l'impronta di carbonio di Ducati e permetterci di raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità a lungo termine. Tuttavia, ogni vera Ducati è soprattutto emozione, quindi è molto importante gestire questa transizione con estrema attenzione, avendo cura di mantenere il carattere sportivo e le caratteristiche di divertimento di guida di ogni moto di Borgo Panigale”.

“È stato un progetto complesso, ma abbiamo deciso di renderlo pratico, ma noi volevamo sviluppare la miglior moto elettrica mai prodotta”, prosegue il CEO Ducati. “È stato impegnativo e la competizione ti spinge a superare i limiti. Abbiamo costruito un team con diverse competenze, forse Ducati è la migliore al mondo in questo senso a costruire squadre di alto profilo. L’elettrificazione è una delle soluzioni, ma volevamo mantenere lo spirito racing. Abbiamo cercato persone che fossero strettamente collegate all’ambito universitario, quindi abbiamo un team molto giovane con una guida che ha molta esperienza. Ma lui è circondato da giovani. In questo progetto ci sono anche molte donne, un aspetto interessante per noi perché offre anche una grande varietà nel nostro sport. E poi una curiosità, ogni Ducati elettrica è stata battezzata con un nome di donna!”.

Ma si sa, da sempre l’élite del motorsport fa da apripista ai progressi tecnologici di cui possiamo usufruire nel quotidiano. Ciò che viene portato su strada passa dalla pista, dunque sorge spontanea una domanda. Sarà presto in vendita una Ducati elettrica disponibile ai clienti? Domenicali si sbilancia sostenendo che il progetto è già nato. Sicuramente andrà sviluppato e non c’è speranza di poterne usufruire nel breve termine.

Ma a Borgo Panigale sono già al lavoro per portare la MotoE su strada: “L’idea c’è, anche se non nel breve o medio periodo. Parlando di facilità e gusto di guida, direi che la Moto Ducati è già pronta. Io l’ho provata di persona al Mugello e, nonostante non sono un pilota veloce come i ragazzi impegnati nel mondiale, posso affermare che dopo pochi minuti ci si dimentica di cosa si guida e ci si concentra sulle solite cose, traiettorie, apertura del gas, frenata”.

La ricerca del compromesso fra innovazione e natura del marchio è ciò che più sta a cuore a Ducati: “Ovviamente nel futuro bisognerà che chi acquista una Ducati elettrica abbia le stesse sensazioni e piacere di guida di chi possiede una Ducati endotermica. Il maggiore scoglio è lo sviluppo delle batterie, perché per l’uso stradale bisogna cercare meno potenza. Ma stiamo già lavorando in questo senso, abbiamo già un prototipo di Ducati MotoE oltre quello che vedremo in azione in pista nel 2023”.