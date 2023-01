MotoE | Colpo RNF: Ramon Forcada è il nuovo direttore

Carica lettore audio

Il team RNF, gestito da Razlan Razali e presente in MotoGP, sta affrontando un'importante ristrutturazione dei suoi ranghi per la stagione 2023 della MotoE.

Il cambiamento più evidente riguarda la formazione dei piloti, completamente rinnovata. La squadra ha deciso di puntare su una combinazione di veterani e giovani, e schiererà in griglia Andrea Mantovani e lo spagnolo Mika Perez.

Ma la grande novità è dietro le quinte: Ramón Forcada assumerà la direzione della squadra. Il veterano catalano si è guadagnato la reputazione di uno dei migliori ingegneri di pista della classe regina, avendo condiviso il box con piloti del calibro di Casey Stoner, Carlos Checa, Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso, tra gli altri.

Con il ritiro di quest'ultimo a metà della stagione 2022, la sua presenza nel paddock è terminata. Pochi immaginavano che, a 65 anni, sarebbe tornato nel 2023 con un ruolo dirigenziale.

"Sono molto entusiasta di questa sfida elettrica", ha dichiarato Forcada. "In pratica stiamo costruendo una nuova squadra e lavorare in una nuova categoria è molto interessante per me. Inoltre, sarà un anno con molti cambiamenti a causa del cambio di moto (l'intera griglia passerà da Energica a Ducati)".

"Con Andrea abbiamo già visto alcuni cose impressionanti la scorsa stagione, quando ha sostituito Bradley Smith. Ha sfiorato il podio. Quindi siamo molto contenti di averlo per tutta la stagione 2023", ha detto riferendosi a Mantovani.

Ramón ha inoltre elogiato "l'incredibile talento" di Mika Pérez e si è detto "molto entusiasta" del suo ingaggio.

"Come per la nostra squadra di MotoGP, abbiamo deciso di scegliere due piloti con una combinazione di esperienza e gioventù", ha aggiunto Razali.

"Stiamo attraversando un momento di cambiamento, con l'arrivo di Ramon Forcada come team manager. Siamo molto contenti del suo ritorno e del fatto che assuma questo nuovo ruolo nel MotoE. Ramon è molto esperto e meticoloso in tutto ciò che fa, e abbiamo piena fiducia in lui per guidare la squadra", ha aggiunto il malese.