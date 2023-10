MotoE | C'è la novità Portimao nel calendario provvisorio 2024

La Dorna e la FIM hanno annunciato questa mattina il calendario provvisorio del Mondiale MotoE 2024. Anche l'anno prossimo la serie iridata elettrica si disputerà su 8 appuntamenti con doppia gara, tutte in Europa ed in concomitanza con la MotoGP.

Per la prima volta farà tappa anche in Portogallo, sul saliscendi di Portimao, che aprirà la stagione nel weekend del 22 e 23 marzo, prendendo lo slot che nel 2023 è stato di Silverstone. Il 10-11 maggio toccherà poi a Le Mans ospitare il secondo appuntamento, mentre a seguire ci sarà il primo "back to back" della stagione, che si disputerà tra Barcellona, che ritrova il suo slot tradizionale di maggio, ed il Mugello, primo dei due appuntamenti di casa per la Ducati, che fornisce tutte le moto.

Prima della pausa estiva ci sarà poi un altro "back to back", con i 18 piloti in pista prima ad Assen nell'ultimo weekend di giugno e poi al Sachsenring nel primo del mese di luglio. Le ostilità riprenderanno subito dopo il Ferragosto al Red Bull Ring, mentre il gran finale, come ormai tradizione, si terrà a casa nostra, a Misano, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

MotoE | Calendario provvisorio 2024

Data Gran Premio Pista 22-23 marzo Portogallo Portimao 10-11 maggio Francia Le Mans 24-25 maggio Catalogna Barcellona 30 maggio-1 giugno Italia Mugello 28-29 giugno Olanda Assen 5-6 luglio Germania Sachsenring 16-17 agosto Austria Red Bull Ring 6-7 settembre San Marino Misano