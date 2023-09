MotoE | Barcellona: Casadei nuovo leader, Torres festa rimandata

Sembrava tutto facile per Jordi Torres, che a Barcellona aveva il primo match point della stagione, ma la festa è rimandata a Misano, dove si terrà l’ultimo appuntamento della MotoE. Sul circuito catalano, infatti, il campione in carica è stato beffato in entrambe le gare da Mattia Casadei, che con il secondo posto di Gara 1 e la stratosferica vittoria di Gara 2 è il nuovo leader di campionato.

Trionfo tutto italiano al Montmelo, con Andrea Mantovani che trionfa in Gara 1 piegando all’ultimo giro proprio Casadei, dopo una lotta serrata. Il ferrarese si è imposto per soli 44 millesimi sul connazionale, che ha sfiorato il successo rimanendo poi secondo. Sul podio con i due piloti tricolore c’è Hector Garzo, staccato di poco meno di due decimi.

“Medaglia di legno” per Matteo Ferrari in Gara 1, che chiude davanti a Nicolas Spinelli, quinto. Solo settimo Jordi Torres. Così gli altri italiani: Alessandro Zaccone è nono e Kevin Manfedi decimo. Undicesima posizione per Kevin Zannoni. Alessio Finello è quindicesimo.

In Gara 2 Casadei si prende la rivincita e centra il successo che lo porta in vetta al campionato con un discreto vantaggio su Torres, costretto al ritiro. Il portacolori Pons beffa sul traguardo Andrea Mantovani, secondo a 72 millesimi. Podio tutto italiano nella manche del pomeriggio, con Nicolas Spinelli in terza posizione.

Garzo, terzo la mattina, è quarto davanti a Matteo Ferrari, che chiude Gara 2 in quinta posizione. Così gli altri italiani: Kevin Zannoni è settimo e Alessandro Zaccone è ottavo. La dodicesima posizione è per Kevin Manfredi, con Alessio Finello quindicesimo.