MotoE | Assen: Garzo e Zaccone vincono, Casadei ancora leader

Il sabato di Assen è stato… Elettrico! Come di consueto, la MotoE ha inaugurato le gare del fine settimana con delle manche intense che hanno lasciato col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi. In Gara 1 è stato Hector Garzo a imporsi, mentre in Gara 2 Alessandro Zaccone ha avuto la meglio sui rivali. Inizio in salita per il campione in carica Mattia Casadei, caduto nella manche mattutina e ottavo in quella pomeridiana.

A contendersi la vittoria in Gara 1 sono stati lo spagnolo del team Dynavolt Intact GP MotoE e l’italiano della formazione Tech3. Zaccone ha comandato per gran parte della gara, ma si è poi dovuto accontentare della seconda posizione sulla linea del traguardo dopo essere stato beffato nel finale da Garzo. Solo successivamente, il portacolori Tech3 è stato squalificato per la pressione delle gomme irregolare, pertanto il podio è cambiato. Oscar Gutierrez, inizialmente terzo, è scalato in seconda posizione. Tripletta spagnola con Jordi Torres in terza posizione.

Gara 2 è stata il riscatto di Alessandro Zaccone. Il pilota del team Tech3 ha dominato andando a vincere con quasi due secondi di vantaggio su Oscar Gutierrez, secondo. Lo spagnolo ha combattuto durante la gara con Hector Garzo, aprendo poi un gap all’ultimo giro e relegando lo spagnolo in terza posizione.

Non un weekend brillante per Mattia Casadei: in Gara 1, il leader del campionato si è trovato coinvolto al primo giro in un contatto con Andrea Mantovani ed è finito fuori gara. Il campione in carica ha provato a riscattarsi in Gara 2, ma non è riuscito ad andare oltre l’ottava posizione. Nonostante un fine settimana complicato, Casadei ha mantenuto la leadership del campionato restando davanti a Kevin Zannoni (13° in Gara 1 e7° in Gara 2).