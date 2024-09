MotoE | A Misano Garzo è campione del mondo

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è stato teatro dell’ultimo appuntamento della MotoE, che dopo un’intensa e combattuta stagione ha assegnato il titolo mondiale. A trionfare è stato Hector Garzo, a cui è bastato un terzo posto in Gara 1 per togliere lo scettro a Mattia Casadei. Il pilota del team Dynavolt Intact GP si è accontentato di due terzi posti per chiudere i giochi e conquistare il suo primo titolo iridato nella categoria interamente elettrica.

Casadei ha provato a difendersi fino all’ultimo, vincendo Gara 1 davanti a Zaccone. Doppietta italiana in casa, con i due piloti tricolore staccato di un decimo e mezzo alla linea del traguardo. A chiudere il podio proprio Garzo, che con il solo piazzamento ha conquistato il titolo con una gara di anticipo rispetto alle fine del campionato.

La vittoria è sfuggita per poco in Gara 2, dove Casadei è rimasto in seconda posizione per soli 109 millesimi. Ha suonato l’inno spagnolo nel sabato pomeriggio della MotoE, perché a trionfare è stato Oscar Gutierrez, che ha tentato di rimanere aggrappato alla lotta mondiale. A chiudere il podio è stato ancora una volta Hector Garzo, ormai tranquillo dopo aver conquistato il titolo.

Così, Garzo conclude la stagione con un totale di 246 punti, mentre Casadei è vicecampione con 15 punti di distacco. Terzo in campionato è Oscar Gutierrez, che però è più staccato in classifica. Subito dietro gli altri italiani: Kevin Zannoni chiude il 2024 in quarta posizone davanti ad Alessndro Zaccone, mentre in top 10 troviamo ancora Nicolas Spinelli, settimo, e Matteo Ferrari e Andrea Mantovani, ottavo e nono rispettivamente. Tredicesimo Massimo Roccoli davanti ad Alessio Finello, quattordicesimo. Quindicesimo Kevin Manfredi, mentre Armando Pontone chiude in diciottesima posizione.