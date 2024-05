MotoE | A Barcellona Zannoni è il nuovo leader del campionato

La MotoE si conferma terreno di conquista per l’Italia, che sembra dominare su ogni tracciato e con ogni pilota. A Barcellona c’è stata ancora una volta tanta Italia sul podio, nonostante il pubblico di casa ha festeggiato la prima vittoria in carriera di Oscar Gutierrez in Gara 1. Ma è Kevin Zannoni a presentarsi da leader del campionato dopo il successo di Gara 2.

Il fine settimana non si presentava facile per il portacolori Aspar, che scattava dall’ottava casella. Tuttavia, nella prima manche andata in scena sabato mattina ha recuperato cinque posizioni per salire sul terzo gradino del podio. Zannoni è sato spettatore d’eccezione del duello fra Oscar Gutierrez ed Eric Granado, con il pilota del team LCR secondo al traguardo per soli 131 millesimi.

Prima vittoria per lo spagnolo del team Axxis-MSI, che ha provato a replicare il successo anche in Gara 2, ma non è riuscito a fermare lo strapotere di Zannoni. Scattato sempre dalla terza fila, l’alfiere Aspar ha rimontato andando a vincere e andando al comando della classifica generale. Nella seconda manche, un ottimo Alessandro Zaccone è salito sul terzo gradino del podio, rimanendo a poco più di un secondo dal vincitore.

Weekend complicato per l’ormai ex leader di campionato Nicholas Spinelli. In Gara 1 non è riuscito nemmeno a concludere il primo giro per una caduta all’ultima curva ed è stato costretto al ritiro. Stessa sorte nella seconda manche, stavolta al quarto giro. Doppio zero per il pilota del team Tech 3, che in classifica scivola in quarta posizione.

Il prossimo appuntamento con la MotoE sarà al Mugello, round di casa per molti piloti. Zannoni si presenta da leader a quota 88 punti, un solo punto di vantaggio sul secondo, Mattia Casadei. Classifica cortissima, perché Gutierrez è terzo a soli due punti di distacco da Zannoni. Spinelli è quarto, mentre Andrea Mantovani è settimo nella generale. Concludono la top 10 Alessandro Zaccone e Matteo Ferrari. Kevin Manfredi è 12° davanti a Roccoli, 13°. Alessio Finelli è 15°, 18° Armando Pontone.