MotoE: 7 tappe nel calendario 2020 e 3 sono a Misano

La MotoE aveva previsto un'espansione a 7 gare nella stagione 2020 e alla fine la Dorna e la FIM porteranno a termine questo piano, pur avendo rivisto il calendario alla luce della pandemia del Coronavirus.

Saranno solamente tre, infatti, i circuiti che ospiteranno la serie elettrica: la stagione, proprio come per MotoGP, Moto2 e Moto3, inizierà a Jerez de la Frontera nel weekend del 19 luglio. Sette giorni più tardi poi ci sarà il bis sul tracciato andaluso.

Successivamente, toccherà al Misano World Circuit Marco Simoncelli ospitare la bellezza di tre appuntamenti. Uno il 13 settembre, in occasione del Gran Premio di San Marino. Due invece la settimana successiva, nell'ambito del Gran Premio dell'Emilia Romagna.

I due round conclusivi invece saranno disputati a Le Mans, nel fine settimana del Gran Premio di Francia, quindi con una gara il 10 ottobre ed una il giorno seguente.

Proprio come per la MotoGP, e del resto i weekend sono condivisi, il calendario attuale prevede solamente eventi a porte chiuse. Tuttavia, la situazione potrebbe essere rivista nel caso in cui le restizioni dovessero allentarsi ulteriormente.

MotoE - Calendario 2020