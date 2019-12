Mike di Meglio continua in MotoE con Marc VDS

Il francese Mike di Meglio e la Marc VDS continueranno insieme anche nella seconda stagione della Coppa del Mondo MotoE, dopo che l'ex iridato della 125cc ha concluso al quinto posto il campionato 2019, ottenendo anche una vittoria in Austria.

Una prima annata nella quale ha portato a casa anche altri due piazzamenti a podio, che lo ha quindi convinto a proseguire l'avventura elettrica, affiancandola al suo programma nel Mondiale Endurance.

"Sono molte felice di poter continuare un altro anno nel Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Il 2019 è stato un anno con molti alti e bassi. Abbiamo iniziato molto bene, ma le cadute a Misano hanno rallentato la nostra progressione e limitato le nostre possibilità di lottare per il titolo" ha detto di Meglio.

"La MotoE ha un campionato e delle gare molto brevi, quindi non c'è spazio per errori. Questo è stato un primo anno d'apprendimento ed abbiamo acquisito un'esperienza che ci sarà molto utile per provare a lottare per il titolo. Inoltre, sono sicuro che le moto e le gomme si evolveranno il prossimo anno, quindi sarà interessante vivere questa evoluzione in prima persona" ha proseguito.

Anche il proprietario del team, Marc van der Straten, non ha nascosto la sua soddisfazione per l'accordo: "E' un piacere sia per me che per il team avere Mike di Meglio come nostro pilota. Oltre al suo talento ed alla sua esperienza in moto, Mike ha dimostrato una grande dedizione e capacità di adattamento ad una nuova categoria, nella quale ha già vinto una gara".

"I suoi valori personali sono allineati a quelli del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS e ormai fa parte della nostra famiglia. Sono sicuro che nel 2020 continueremo ad ottenere dei successi insieme" ha concluso.