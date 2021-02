Kevin Zannoni sbarca in MotoE con il Team LCR

Il Team LCR ha deciso di puntare su due esordienti nella categoria per la stagione 2021 della MotoE: si tratta del 23enne spagnolo Miquel Pons, ma soprattutto del 20enne italiano Kevin Zannoni.

Quest'ultimo è stato due volte campione della classe Moto3 del CIV ed ha disputato anche una wild card nel Mondiale. Il pilota iberico invece viene dalla Superbike spagnola, anche se negli ultimi anni ha fatto qualche apparizione anche nel Mondiale Supersport.

"Per prima cosa, vorrei ringraziare Niccolò Canepa e Xavier Simeon per il loro eccellente lavoro nel corso della stagione 2020. È un vero peccato che non siamo riusciti a trovare una soluzione per continuare la nostra collaborazione sportiva ma, essendoci diverse coincidenze tra le date del Campionato del Mondiale Endurance e MotoE, non è stato possibile coniugare le due cose", ha detto il team manager Lucio Cecchinello.

"Un altro capitolo del team LCR E-team inizia ora con Miquel Pons e Kevin Zannoni. Entrambi sono piloti molto giovani, il che significa che hanno meno esperienza riseptto ad altri protagonisti impegnati in MotoE ma so che i giovani portano un sacco di energia, motivazione e il loro impegno a crescere a volte è ancora più alto".

"Pertanto, ci aspettiamo una stagione in cui daremo loro un po’ di tempo per conoscere la categoria ma, visto che hanno dimostrato di essere molto competitivi in passato, credo davvero che possiamo raggiungere alcuni risultati eccellenti già nella seconda parte della stagione".

"Vorrei ringraziare tutti i nostri sponsor, Energica, IRTA e Dorna per averci dato l’opportunità di portare avanti questo fantastico progetto nella categoria elettrica, una realtà in costante crescita".

Zannoni sembra piuttosto carico in vista di questa nuova esperienza: "Sono entusiasta di far parte del team LCR. Fin da piccolo sogno di competere in una categoria con piloti provenienti da tutto il mondo e ora... Finalmente ci sono. Vengo dalla Moto3, la MotoE ovviamente è una moto molto diversa ma lavorerò per capirla e poter essere competitivo. Vorrei ringraziare Lucio per l’opportunità e la mia famiglia per avermi sempre sostenuto. Non vedo l’ora di iniziare!".

Anche Pons non vede l'ora di cominciare: "Sono molto felice di far parte della famiglia del team LCR nella Coppa del Mondo MotoE. È una grande opportunità per me e voglio sfruttarla al meglio. Voglio ringraziare Lucio per la fiducia in me, la famiglia Hernandez e Nobby Ueda per avermi aiutato in questo processo, la mia famiglia e tutte le persone che mi sostengono ogni giorno".