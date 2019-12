Cardelús debutta in MotoE con Avintia nel 2020

La griglia di partenza della Coppa del Mondo MotoE si delinea con le manovre di mercato che continuano incessanti. A svelare la propria line-up completa in vista di questa seconda stagione del nuovo campionato è il team Avintia Esponsorama Racing, che ufficializza l’arrivo di Xavi Cardelús.

Il giovane 21enne di Andorra debutta nella categoria elettrica e sarà compagno di squadra di Eric Granado, vincitore dell’ultima gara disputata a Valencia a novembre. Cardelús entra a far parte del team in sostituzione di Xavier Simeon e nel 2020 inizia così una nuova avventura dopo una stagione in Moto2.

L’andorriano infatti ha debuttato nel mondiale nel 2018 disputando qualche gara da wild card con il Team Stylobike. Dopo il Gran Premio di Aragon è passato al Team Snipers come sostituto di Romano Fenati fino a fine anno. Il 2019 ha rappresentato l’anno della svolta, con la sua prima stagione completa in Moto2 nel team Angel Nieto. Oltre al motomondiale, Cardelús ha corso nel CEV Moto2, prima di disputare qualche gara nel Mondiale Supersport.