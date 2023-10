Passo storico per Ducati: dal 2024 correrà anche nel Motocross

Ducati è in un momento di splendore assoluto per quanto riguarda le corse, e non solo. Dopo gli innumerevoli successi ottenuti tra MotoGP e Superbike la passata stagione, si appresta a vincere tutto nel 2023, lasciando agli altri solo le briciole. Sfruttando questa onda positiva, la Casa di Borgo Panigale ha ufficializzato oggi che dal 2024 correrà anche nel Motocross.

Si tratta di un passo storico per Ducati. Una prima volta molto importante, con il preciso intento di realizzare mezzi motocross così competitivi da fare da rampa di lancio alla gamma stradale che sarà lanciata nel corso dei prossimi mesi.

Il progetto pensato da Ducati sarà pluriennale, per cui è lecito attendersi novità di anno in anno sia dal punto di vista sportivo che da quello legato alla strada.

Il prototipo su cui Ducati sta lavorando da due anni a questa parte farà il suo esordio nel Campionato Italiano Motocross. Intanto una delle certezze è legata al pilota che farà da collaudatore del mezzo: niente meno che il 9 volte campione del mondo Motocross Tony Cairoli.

L'ex pilota KTM metterà a disposizione la sua esperienza e il suo talento per continuare a sgrezzare il mezzo e renderlo sempre più competitivo. Assieme al pluri iridato ci sarà anche il bravo Alessandro Lupino, otto volte campione italiano e vincitore del Motocross delle Nazioni (edizione 2021), anche lui messo sotto contratto come pilota e collaudatore.

Antonio 'Tony' Cairoli ha dichiarato: "Sono estremamente felice di entrare a far parte dell’universo Ducati, da sempre simbolo di italianità nel mondo, e di intraprendere questa nuova entusiasmante avventura, in un progetto tutto italiano. Poter apportare il mio contributo allo sviluppo della moto da cross di Borgo Panigale, è un sogno che diventa realtà ed è per me motivo di profondo orgoglio".

Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, ha dichiarato: "Sono orgoglioso di annunciare l’ingresso di Ducati nel Motocross. Un mondo completamente nuovo per Ducati, nel quale vogliamo portare il nostro talento nella progettazione di moto leggere, con una componentistica eccellente e di elevate prestazioni che – soprattutto – possano emozionare sempre più motociclisti".

"Così come crediamo che la pista sia il miglior laboratorio per sviluppare e testare le moto che poi saranno rese disponibili agli appassionati. È il motivo per cui abbiamo deciso di collaborare con un campione indiscusso come Tony Cairoli che, assieme alla passione e all’impegno di tanti di noi qui a Borgo Panigale, contribuirà a rendere Ducati capace di offrire agli appassionati prodotti ad altissime prestazioni anche nel fuoristrada, così come abbiamo dimostrato di saper fare sull’asfalto".

"Questo progetto è reso possibile dagli eccellenti risultati dell’Azienda in questi ultimi anni, e conferma il nostro desiderio di ampliare la nostra presenza verso nuovi mondi, parlare a nuovi motociclisti e quindi far crescere la comunità dei Ducatisti".

Il team a cui sarà affidato il mezzo è Maddii Racing. La squadra ha siglato un accordo pluriennale con Ducati per diventare la struttura di riferimento per le attività racing della Casa di Borgo Panigale nel settore del Motocross. L'esordio del team con la Ducati, come detto, avverrà nel campionato italiano Motocross del 2024.

Questa mossa da parte di Ducati, ossia entrare a correre nel Motocross, arriva in un periodo molto felice anche dal punto di vista delle vendite e degli investimenti. Secondo i vertici della Casa bolognese è giunto il momento di esplorare un nuovo terreno per espandersi e prendersi una fetta di mercato ancora inesplorato.

