Ducati: due terzi posti per la Desmo450 MX a Cingoli

La Ducati Desmo450 MX guidata da Alessandro Lupino termina due volte terza nella seconda prova del Campionato Italiano Motocross. Il prototipo, vittorioso già nel debutto dello scorso marzo a Mantova, rappresenta il primo step di un progetto che vedrà la nascita di una gamma completa di moto da fuoristrada, sviluppate sui campi di gara più impegnativi.

Nella seconda prova del Campionato Italiano MX1, disputata sul Circuito Tittoni di Cingoli, l’otto volte Campione Italiano, dopo aver siglato il quarto tempo nelle qualifiche è stato artefice di una gara sofferta in entrambe le manche a causa di un problema fisico. In gara 1 Alessandro è stato autore di una bella rimonta dopo essere rimasto attardato in partenza. Il pilota di Viterbo è via via risalito riuscendo ad ottenere la terza posizione.

Prosegue lo sviluppo della Ducati Desmo450 MX Foto di: Ducati Corse

Nella seconda manche, Alessandro ha gestito la gara in funzione anche del dolore, riuscendo a superare alcuni piloti che lo precedevano e confermando nuovamente la terza piazza.

La gara di Cingoli ha consentito agli ingegneri Ducati di raccogliere altri preziosi dati a supporto dello sviluppo della Desmo450 MX, le cui prestazioni in gara stanno confermando la validità della base tecnica del prototipo.

La prossima gara del Campionato Italiano Motocross è in programma il 25 e 26 maggio sulla pista di Montevarchi (AR). Durante il mese di pausa, Alessandro Lupino e Tony Cairoli, presente a Cingoli per supportare il compagno di marca, proseguiranno il programma di test della Desmo450 MX.