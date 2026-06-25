Ufficiale: la Moto3 diventerà un monomarca Yamaha a partire dal 2028

Il Mondiale Moto3 cambierà radicalmente a partire dalla stagione 2028. Come già anticipato da Motorsport.com lo scorso mese di ottobre, la categoria minore di MotoGP diventeràuna monomarca Yamaha, come confermato questo giovedì ad Assen, in occasione del Gran Premio dei Paesi Bassi, in una conferenza stampa speciale.

In un incontro con i media con protagonisti Carlos Ezpeleta, direttore sportivo di MotoGP Sports Entertainment Group, e Paolo Pavesio, direttore generale di Yamaha Motor Racing, sono stati confermati i cambiamenti che verranno attuati a partire da tra due stagioni.

Dal 2028 e fino al 2033, come minimo, la Moto3 sarà una categoria monomarca, vale a dire che tutte le moto saranno fabbricate da Yamaha, a differenza di ora, dove sono Honda e KTM. Inoltre, saranno nuovi prototipi con motori da 700cc, basati su quello della Yamaha R7. Le nuove moto produrranno circa 95 cavalli di potenza e avranno un peso di 120 chili.

Come vi abbiamo già spiegato ad ottobre, questo cambiamento arriva con l'intenzione di ridurre i costi per i team, molti dei quali sono in difficoltà nel sostenere la spesa di una stagione sempre più lunga. Per questo, questa rivoluzione in Moto3 è in preparazione da tempo e sarà affrontata una volta terminata la stagione 2027, quando si abbandoneranno gli attuali prototipi per passare a moto che sulla carta saranno molto più semplici.

"Questo nuovo progetto intende garantire che il talento continui ad essere il fattore determinante nello sviluppo dei piloti, mantenendo al contempo i più alti standard di competizione. La nuova moto sarà svelata in una fase successiva, con Yamaha e MotoGP che confermano un programma di comunicazione progressivo in vista della prima apparizione pubblica della moto nel 2027", ha confermato MotoGP in un comunicato.

"Al centro del progetto c'è un nuovo prototipo da competizione sviluppato da Yamaha, basato sulla sua collaudata piattaforma di produzione CP2 ed ampiamente riprogettato per la competizione nel Mondiale di Motociclismo. L'obiettivo finale è ottenere un rapporto peso-potenza superiore rispetto alle attuali Moto3, introducendo al tempo stesso una moto di dimensioni standard più adatta alle caratteristiche fisiche ed allo stile di guida della prossima generazione di piloti".

Carlos Ezpeleta y Paolo Pavesio Foto de: MotoGP

Carlos Ezpeleta ha spiegato così il cambiamento: "Grazie a Yamaha per questa collaborazione. Siamo davvero entusiasti. Da quando abbiamo iniziato a parlare con la FIM di ciò che volevamo per la categoria minore, ci sono state molte ragioni per andare in questa direzione. Per la MotoGP, questo dovrebbe rappresentare un miglioramento sotto tutti gli aspetti. Per la sicurezza, per la competizione, per la qualità dei piloti...".

"L'accordo inizierà nel 2028 in Moto3, nel 2029 in JuniorGP, ed avrà una durata di almeno 6 anni per ciascuno. Speriamo che abbia una ramificazione verso altre categorie in tutto il mondo. Le prestazioni saranno migliori rispetto a quelle delle attuali Moto3, il peso della moto sarà di circa 120 chili, con oltre 95 cavalli di potenza. Crediamo che sarà una categoria più sicura, e l'obiettivo in termini di costi è che sia almeno il 50 per cento rispetto all'attuale Moto3".

"Non temiamo che la categoria Moto3 diventi una 'Coppa Yamaha'. I piloti che si proclameranno campioni del mondo continueranno ad avere per noi lo stesso valore di prima".

Paolo Pavesio ha aggiunto: "Fin dall'inizio abbiamo sentito che prendere questa direzione in Moto3 era molto interessante, e che la cosa logica era considerarla e studiarla.L'ambizione è consegnare un prototipo che sia del livello a cui tutti vogliamo arrivare. Un prototipo molto competitivo".