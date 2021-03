Test Moto3 Qatar, Giorno 2: McPhee precede Foggia e Migno

C'è ancora una volta una Honda della Petronas Sprint Racing davanti a tutti anche nella seconda giornata dei test collettivi di Moto3 in Qatar, ma questa volta si tratta di quella di John McPhee.

Lo scozzese è tra quelli che hanno deciso di non scendere in pista nel primo turno, a causa di un vento molto fastidioso, ma poi nel terzo turno ha piazzato un 2'05"286 che lo ha piazzato in cima alla pista dei tempi, nonostante sia incappato anche in una scivolata dalla quale comunque si è rialzato senza conseguenze.

McPhee ha quindi abbassato di circa mezzo secondo il riferimento con cui ieri aveva comandato il nuovo compagno di squadra Darryn Binder, che oggi è rimasto decisamente più attardato, chiudendo solamente 13esimo ad 1"1.

La buona notizia è che i primi inseguitori di McPhee sono due ragazzi di casa nostra: Dennis Foggia si è confermato particolarmente in forma, piazzando la sua Honda del Leopard Racing al secondo posto in 2'05"595, quindi con un ritardo di poco più di tre decimi. Buona però anche la prestazione di Andrea Migno, terzo 97 millesimi più indietro con la Honda della Rivacold Snipers.

La grande rivelazione della giornata è stata il rookie Pedro Acosta: il campione in carica della Red Bull Rookies Cup è stato anche il più veloce tra i piloti in sella ad una KTM per i colori del Team Ajo, anche se il suo gap dalla vetta è stato di quasi sette decimi.

Tra le conferme c'è anche quella di Filip Salac, che chiude la top 5 con l'altra Honda della Rivacold Snipers, seguito dalla KTM griffata Avintia Esponsorama affidata a Carlos Tatay. Lo spagnolo è incappato anche in una caduta, ma anche lui non ha avuto problemi fortunatamente.

Un altro che sembra aver fatto un passettino indietro rispetto a ieri è invece Jaume Masia, solamente nono con la seconda KTM di Ajo, alle spalle anche di Jeremy Alcoba, nonostante sia stato il più veloce nella sessione inaugurale della giornata.

Nono tempo poi per Romano Fenati con la Husqvarna del Max Racing Team, mentre alle sue spalle c'è la GasGas di Izan Guevara. Il portacolori del Team Aspar è l'ultimo ad aver pagato meno di un secondo di ritardo e si è confermato uno dei rookie da tenere d'occhio anche oggi, mettendosi alle spalle piloti esperti come il compagno di squadra Sergio Garcia e il già citato Binder.

Bisogna scorrere la classifica fino alla 14esima posizione invece per trovare Niccolò Antonelli con la KTM dell'Avintia Esponsorama, con la quale paga un ritardo di 1"2. Il quadro dei ragazzi di casa nostra si completa poi con il 22esimo tempo di Stefano Nepa ed il 26esimo di Riccardo Rossi. Da segnalare anche l'ultima caduta di giornata, che ha avuto per protagonista Kaito Toba.

