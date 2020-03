Test Moto3 Losail, Giorno 3: Ogura e Salac dividono la vetta

Le Honda sono state le grandi protagonista anche della terza ed ultima giornata dei test collettivi della Moto3 sul tracciato di Losail, monopolizzando nuovamente le prime cinque posizioni.

Il più veloce è stato il giapponese, che ha girato in 2'05"411, rimanendo quindi lontano di circa mezzo secondo dal miglior tempo assoluto della tre giorni, che rimane quello ottenuto ieri da Filip Salac. La cosa curiosa, però, è che oggi il ceco dello Snipers Team ha "copiato" al millesimo la prestazione del giapponese della Honda Team Asia.

In terza posizione troviamo invece il migliore dei piloti italiani, che è Tony Arbolino, staccato di soli 24 millesimi con la seconda moto dello Snipers Team. Vicinissimo anche Tatsuki, 12 millesimi più indietro per la SIC58 Squadra Corse. A completare la top 5 tutta Honda c'è invece John McPhee della Petronas Sprinta Racing.

Proprio come ieri, la migliore delle KTM è stata quella con i colori dell'Aspar Team affidata ad Albert Arenas, sesto a 272 millesimi, davanti all'altra moto austriaca del connazionale Raul Fernandez. Nella top 10 poi ci sono anche gli ex compagni di squadra Dennis Foggia e Celestino Vietti, con il nuovo arrivato in casa Leopard Racing ottavo davanti al "Rookie of the Year" dello Sky Racing Team VR46.

Buona poi anche la prestazione del turco Deniz Oncu, per la seconda giornata di fila a ridosso della top 10 con la KTM del Team Tech 3. Bisogna scorrere la classifica fino alla 16esima posizione per trovare invece l'Husqvarna del Max Racing Team affidata a Romano Fenati, cno il veterano italiano che paga circa otto decimi.

Poco più indietro, in 20esima e 21esima posizione, c'è il tandem composto da Andrea Migno e Davide Pizzoli, entrambi su KTM. Stesso discorso che vale anche per Riccardo Rossi e Stefano Nepa, che invece sono rispettivamente 26esimo e 27esimo. Assente in pista oggi invece Niccolò Antonelli, che probabilmente ha preferito preservare la spalla infortunata in occasione dei test di Jerez.