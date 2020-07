Test Moto3 Jerez: McPhee comanda davanti a Fernandez

Sono passati quattro mesi dall’ultima volta che la Moto3 è scesa in pista, in occasione del Gran Premio del Qatar, l’unico disputato prima dello stop causato dalla pandemia del Covid-19. Finalmente la classe più leggera del mondiale è tornata in azione per i test ufficiali che precedono la ripartenza della stagione, in programma questo weekend a Jerez de la Frontera.

Sulla pista andalusa, insieme a MotoGP e Moto2, i piloti della Moto3 hanno avuto un primo assaggio di quello che sarà il fine settimana del Gran Premio di Spagna. Nella prima giornata di test si è avuta già un’idea di quelle che saranno le forze in campo e ad avere la meglio è stato John McPhee, che si è imposto con il miglior crono nella sessione mattutina ed è rimasto imbattuto a fine giornata.

Il britannico del team Petronas Sprinta Racing ha fermato il cronometro sull’146”263 in condizioni atmosferiche non troppo calde. Nonostante il tempo più rapido nella sessione pomeridiana, Raul Fernandez chiude la giornata con il secondo tempo nella combinata, a 321 millesimi da McPhee.

Il terzo crono di giornata appartiene a Jaume Masia, che precede Tatsuki Suzuki, quarto, e Filip Salac, quinto e fresco di rinnovo con il team Snipers. Per trovare il primo pilota italiano bisogna arrivare alla sesta posizione, occupata da Romano Fenati.

L’alfiere Sterilgarda Max Racing Team paga 568 millesimi dal leader McPhee. Dietro di lui si piazza Niccolò Antonelli, settimo a soli 3 millesimi da Fenati. Il portacolori SIC58 Squadra Corse precede Gabriel Rodrigo, ottavo, mentre chiudono la top 10 Dennis Foggia e Tony Arbolino, nono e decimo rispettivamente.

Undicesimo tempo per Riccardo Rossi, che chiude la giornata di test davanti ai due piloti Sky Racing Team VR46: Andrea Migno è 12esimo, mentre Celestino Vietti è 13esimo. È molto attardato il vincitore della gara di Losail, Albert Arenas, che non va oltre il 14esimo crono. Bisogna poi scorrere la classifica per trovare l’ultimo degli italiani, Stefano Nepa in 20esima posizione.

