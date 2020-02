Test Moto3 Jerez, Giorno 1: comanda Garcia

Manca ormai poco all’inizio della stagione 2020 del mondiale e la Moto3 è scesa in pista per disputare gli ultimi test invernali, condividendo la giornata con la Moto2. Sul circuito di Jerez de la Frontera, tutti i piloti hanno avuto l’opportunità di scendere in pista in condizioni ideali, che hanno permesso di completare giri e provare nel massimo della tranquillità.

La classe più leggera del campionato dei prototipi ha visto comandare Sergio Garcia, che si è portato al comando nella combinata di fine giornata. Lo spagnolo precede di soli 60 millesimi John McPhee, secondo al termine del Day 1. La Moto3 ci ha abituati a gare combattute e lotte sul filo dei millesimi ed anche i tempi cronometrati dei test lo confermano. Al terzo posto troviamo Ai Ogura, staccato di solamente due decimi dalla vetta dopo aver comandato la terza sessione della giornata.

Niccolò Antonelli è il primo dei piloti italiani e ferma il cronometro in quarta posizione, rimanendo a 287 millesimi da Garcia. Il pilota del team SIC58 Squadra Corse ha bei ricordi di questa pista, avendo vinto nel 2019 e precede Gabriel Rodrigo. L’argentino è quinto nella classifica combinata a soli dieci millesimi dal pilota tricolore e la scorsa settimana ha battuto il record della pista durante i test privati. Sesto crono per l’altro alfiere SIC58 Squadra Corse: Tatsuki Suzuki si mette alle spalle di Rodrigo, pagando però ben 4 decimi dalla vetta.

Jaume Masia e Albert Arenas sono settimo ed ottavo rispettivamente. I due spagnoli precedono sul circuito di casa Filip Salac. Il ceco, all’esordio con il team Snipers, riesce a conquistare la top 10 davanti a Romano Fenati, decimo con la moto del team Sterilgarda Max Racing.

Subito fuori dai primi dieci troviamo Dennis Foggia, 11esimo a 8 decimi da Garcia. Così gli altri italiani: Tony Arbolino è 13esimo e Stefano Nepa 15esimo. Restano più attardato Andrea Migno e Celestino Vietti, che occupano la 17esima e 21esima posizione rispettivamente nella classifica combinata. 24esimo crono per Davide Pizzoli, mentre il suo compagno di squadra Riccardo Rossi chiude il gruppo degli italiani ed è 27esimo.

Test Jerez Moto3 - Top 10 Giorno 2