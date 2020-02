Test Jerez Moto3: Ogura in testa nell’ultima giornata

Si chiudono i tre giorni di test sul circuito di Jerez de la Frontera per le due classi minori del motomondiale. Moto2 e Moto3 sono scese in pista sotto un bel sole e con temperature miti, che hanno permesso di portare avanti il programma di lavoro. Per quanto riguarda la Moto3, è Ai Ogura a chiudere la terza ed ultima giornata davanti a tutti, beffano John McPhee, secondo.

In questa terza giornata i piloti hanno lavorato sul time attack, completando giri da qualifica e facendo segnare ottimi tempi. Il giapponese ha fermato il cronometro sull’1’44”670, balzando in vetta alla classifica. Il pilota dell’Honda Team Asia ha beffato di 50 millesimi John McPhee, secondo anche nel Day 3 dei test di Jerez. Il britannico ha chiuso davanti a Gabriel Rodrigo, terzo. L’argentino è rimasto a 3 decimi dalla vetta dopo aver dominato la seconda giornata.

Quarto tempo per Tatsuki Suzuki, unico pilota del team SIC58 Squadra Corse ad essere sceso in pista. Assente Niccolò Antonelli, costretto a chiudere i test ieri mattina a causa di una caduta che gli ha procurato la lussazione di una spalla. Il giapponese precede Sergio Garcia, accreditato del quinto crono con poco più di mezzo secondo di distacco da Ogura. Rimane più attardato lo spagnolo del team Estrella Galicia 0,0, che aveva chiuso al comando la prima giornata di test.

Raul Fernandez è sesto davanti ad Albert Arenas, mentre entra in top 10 per la prima volta in questi tre giorni di test Yuki Kunii. Honda Team Asia vanta così due piloti nelle prime dieci posizioni. Può archiviare i test con soddisfazione Filip Salac, che all’esordio con il team Rivacold Snipers ha chiuso il Day 3 con il nono tempo. Bene anche Deniz Oncu, che con la KTM del team Red Bull KTM Tech 3 è decimo.

Salta all’occhio la mancanza di piloti italiani nella top 10 di questa terza ed ultima giornata. Il primo dei piloti tricolore è Dennis Foggia, 13esimo. Il pilota del team Leopard precede Andrea Migno e Tony Arbolino, 14esimo e 15esimo rispettivamente. Seguono Stefano Nepa, 17esimo, e Celestino Vietti, 18esimo. Bisogna invece scorrere la classifica per trovare gli altri: Davide Pizzoli è 23esimo, mentre Romano Fenati non va oltre la 25esima posizione. Chiude il gruppo degli italiani Riccardo Russo, 28esimo.

Test Jerez Moto3 - Top 10 Giorno 3

Ai Ogura (Honda Team Asia) – 1:44.670

2. John McPhee (Petronas Sprinta Racing) + 0.050

3. Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) + 0.314

4. Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) + 0.506

5. Sergio Garcia (Estrella Galicia 0,0) + 0.535

6. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) + 0.602

7. Albert Arenas (Aspar Team) + 0.718

8. Yuki Kunii (Honda Team Asia) + 0.739

9. Filip Salač (Rivacold Snipers Team) + 0.788

10. Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech 3) + 0.847