Prima pole in Moto3 per Ramirez a Phillip Island

Una pioggerella intermittente, caduta a cavallo tra la Q1 e l'inizio della Q2, ha reso veramente entusiasmanti le qualifiche del Gran Premio d'Australia di classe Moto3. Una battaglia che si sarebbe potuta risolvere in qualsiasi modo e che alla fine ha premiato Marcos Ramirez, che ha conquistato la prima pole position della sua carriera iridata.

Lo spagnolo del Leopard Racing è stato il solo capace di infrangere la barriera dell'1'39" con il suo 1'38"976. Una prestazione che gli ha permesso di respingere il rivale nella corsa al titolo del suo compagno di squadra Lorenzo Dalla Porta, ovvero lo spagnolo Aron Canet.

Il pilota del Max Racing Team ha sostanzialmente marcato a uomo il leader del Mondiale e alla fine si è fermato a 184 millesimi da Ramirez, mentre l'italiano si giocherà il suo primo match point iridato scattando dalla seconda fila, più precisamente dalla sesta posizione.

A completare la prima fila c'è un Albert Arenas che conferma il suo grande momento di forma con la KTM del Team Angel Nieto, visto che è reduce da una vittoria e da un secondo posto. A precedere Dalla Porta in seconda fila saranno invece le due Honda di John McPhee e Kaito Toba.

Tutta tricolore invece la terza fila, con Andrea Migno settimo davanti a Romano Fenati e Celestino Vietti. Sono ben cinque però gli italiani nella top 10, perché a seguire c'è l'altra KTM dello Sky Racing Team VR46, quella di Dennis Foggia.

Peccato per Tony Arbolino, fermato da un clamoroso errore della VNE Snipers. Dopo aver passato brillantemente la Q1, l'italiano era in lotta per la pole position, ma è rimasto a secco di carburante e quindi ha perso posizioni fino a chiudere 13esimo.

17esimo tempo invece per Stefano Nepa, che però arretrerà al 29esimo posto in griglia per una penalità di 12 posizioni rimediata perché procedeva troppo lentamente in FP2. Dietro di lui c'è Niccolò Antonelli, vittima di una caduta ad alta velocità alla curva 1. Stesso discorso che vale per Jaume Masia, 15esimo, ma alla curva 8. Per il pilota della SIC58 Squadra Corse c'è stata purtroppo anche la lussazione della spalla sinistra.

La Q1 ha generato un grande ritardo nel programma delle qualifiche, perché dopo appena un paio di minuti la Direzione Gara è stata costretta ad esporre la bandiera rossa: la wild card Yanni Shaw ha inondato di olio la pista, innescando una caduta di gruppo alla curva 4.

Come se non bastasse, mentre i commissari lavoravano con il filler per cercare di risolvere il problema, ha ricominciato a cadere la pioggia sul tracciato australiano, rallentando la ripresa dell'attività in pista e rendendo particolarmente insidiose le condizioni nel secondo settore.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato il ceco Jakub Kornfeil, beffato per appena 42 millesimi. Bisogna ricordare poi che il pilota della Prustel GP dovrà scontare una penalità di 9 posizioni in griglia, essendo stato ritenuto colpevole dell'incidente al primo giro con Gabriel Rodrigo a Motegi.

Tra gli eliminati poi figurano anche Raul Fernandez ed Ai Ogura, ma anche l'italiano Riccardo Rossi, 27esimo, che però guadagnerà due posizioni proprio grazie alla penalità di Kornfeil e a quella di Nepa. Senza tempi invece Alonso Lopez e Darryn Binder, che alla ripartenza sono finiti subito ruote all'aria, rispettivamente alla curva 6 ed alla curva 2.

Classifica Q2

Classifica Q1