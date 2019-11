Nepa continua in Moto3: ha firmato con Angel Nieto

L'avventura di Stefano Nepa nel Mondiale Moto3 proseguirà anche nella prossima stagione. Il pilota di Giulianova sembrava destinato a rimanere ai margini, dopo che il Team Reale Avintia aveva deciso di non continuare con lui nel 2020, ma è di questo weekend la notizia della sua firma con il Team Angel Nieto.

La squadra spagnola aveva uno slot libero, dopo che Raul Fernandez si è liberato per approdare alla KTM Ajo, e quindi ha deciso di puntare sul 18enne, che affiancherà il confermato Albert Arenas in sella ad una moto austriaca.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Stefano Nepa nel Team Angel Nieto" ha detto il team principal Jorge "Aspar" Martinez. "E' un pilota giovane, ma conosce già molti circuiti del calendario. La nostra intenzione è di mettergli a disposizione la nostra esperienza e le nostre risorse, in modo che possa continuare a crescere come pilota e ottenere buoni risultati".

"Sono molto contento di unirmi al team e voglio ringrazione Jorge Martinez per avermi offerto questa opportunità con il suo team" ha aggiunto Nepa. "Non vedo l'ora di iniziare, mi sto già preparando per questa sfida e voglio ringraziare tutti quelli che sono stati sempre al mio fianco" ha concluso Stefano, che va a rimpolpare una lunga tradizione di piloti italiani che hanno corso in questa squadra, come Pecco Bagnaia, Lorenzo Dalla Porta ed Andrea Migno.