Moto3, Valencia, Libere 1: Arbolino in testa con record

Il circuito di Valencia accoglie i piloti della Moto3 per il secondo fine settimana di gara consecutivo e stavolta la classe più leggera del mondiale è scesa in pista in condizioni di asciutto ed il meteo più stabile ha permesso di abbassare i tempi sin dalla prima sessione di prove libere, che si è conclusa nel segno di Tony Arbolino.

Il pilota del team Snipers ha firmato il miglior crono proprio nel finale di turno, chiudendo il suo giro in 1’38”413. Con questo tempo ha battuto il record della pista, appartenuto fino ad oggi a Jorge Martin. L’italiano si porta al comando quando già sventola la bandiera a scacchi e beffa di 98 millesimi Denis Oncu, secondo. Il turco è protagonista di una caduta alla curva 6 nelle prime fasi di sessione, ma riesce a tornare in pista e chiude proprio alle spalle del leader. Dietro di lui troviamo Romano Fenati, apparso in ottima forma in questo inizio di weekend. Il portacolori dello Sterilgarda Max Racing Team rimane a 146 millesimi dal connazionale ed è terzo.

In quarta posizione si piazza Jeremy Alcoba, che rispetto ai primi tre è già più staccato. Lo spagnolo paga infatti quasi tre decimi dalla vetta, un distacco comunque non particolarmente importante. Il pilota del team Kömmerling Gresini Moto3 precede Raul Fernandez, quinto a 349 millesimi dal recordman Arbolino. Bene anche Dennis Foggia, che riesce ad agguantare la top 10 grazie ad un sesto tempo, pur avendo quasi quattro decimi di ritardo dall’alfiere Snipers.

Darryn Binder, in testa nelle prime fasi della sessione, non va oltre il settimo tempo finale, a 411 millesimi dal leader. Sorride il team Leopard, che vanta entrambi i piloti nelle prime dieci posizioni: Jaume Masia è infatti ottavo, pur essendo il primo ad andare oltre il mezzo secondo di ritardo. Chiudono la top 10 Stefano Nepa e Sergio Garcia, nono e decimo rispettivamente.

Chi sorride di meno è invece lo Sky Racing Team VR46, che vede i propri piloti scontrarsi e finire a terra ad un quarto d’ora dal termine della sessione. Andrea Migno rientra in pista ma non va oltre il 16esimo tempo finale, mentre Celestino Vietti è addirittura 28esimo, ad 1.6 secondi dal leader e rivale in classifica.

Proprio la classifica vede Albert Arenas in testa, con 3 punti di vantaggio su Ai Ogura, suo diretto inseguitore. Lo spagnolo ha il suo primo match point questo fine settimana, dovrà però vincere e sperare che il giapponese non vada oltre la 13esima posizione in gara. I risultati della prima sessione di prove libere vedono comunque i due molto vicini: Arenas è 12esimo e precede Ogura, 13esimo, di 35 millesimi.

Restano attardati gli altri italiani: Niccolò Antonelli è 19esimo, Riccardo Rossi è 22esimo. Chiude il gruppo tricolore Davide Pizzoli, 29esimo alle spalle di Vietti.