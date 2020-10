Moto3, Teruel, Libere 3: Arenas da urlo, Vietti terzo

Come ormai tradizione per la Moto3, stamattina sono stati ben 11 i piloti costretti a saltare i minuti conclusivi della FP3 del Gran Premio di Teruel per essere resi protagonisti di guida irresponsabile.

Tra questi c'era anche il leader iridato Albert Arenas, fermato negli ultimi 15 minuti, ma il portacolori del Team Aspar non ha voluto rischiare e prima di rientrare ai box è riuscito addirittura a piazzare il miglior tempo assoluto del weekend in 1'57"564. Stesso discorso che vale anche per Raul Fernandez, a sua volta in pista per soli 25 minuti, ma capace di issare la sua KTM in seconda posizione, a meno di un decimo dal battistrada.

Tra quelli che dovevano restare fermi nel finale, ci sono poi Jaume Masia e Jeremy Alcoba, che erano stati i più veloci nella FP1 e nella FP2, che sono riusciti a qualificarsi grazie alla prestazione di ieri. Ayumu Sasaki invece ha staccato il sesto tempo nonostante la penalità. Per tutti gli altri sarà Q1 e si tratta quindi di Gabriel Rodrigo, Davide Pizzoli, Filip Salac, Khairul Idham Pawi, Sergio Garcia, Niccolò Antonelli.

Tornando a scorrere la classifica, stamattina hanno brillato particolarmente le KTM, perché in terza posizione c'è quella con i colori dello Sky Racing Team VR46 affidata a Celestino Vietti, anche lui staccato di meno di un decimo di Arenas, ed in quarta quella Husqvarna affidata Romano Fenati.

La prima delle Honda occupa quindi la quinta posizione ed è quella di Ai Ogura, che sembra aver ritrovato finalmente lo smalto della prima parte della stagione. Detto del sesto tempo di Sasaki, in settima posizione c'è Darryn Binder, seguito da un tandem tutto italiano composto da Dennis Foggia e Tony Arbolino con le Honda di Leopard e di Rivacold Snipers.

Nonostante nel finale del turno abbia accusato un problema tecnico, a completare la top 10 troviamo poi Tatsuki Suzuki. Gli ultimi due piloti ad avere accesso diretto alla Q2 sono poi il turco Deniz Oncu e John McPhee, nonostante lo scozzese della Petronas Sprinta Racing sia anche incappato in una caduta al "Cavatappino".

Peccato per Andrea Migno, rimasto fuori dal Q2 per appena 56 millesimi. Oltre ai già citati Antonelli e Pizzoli, in Q1 il pilota dello Sky Racing Team VR46 ritroverà anche Stefano Nepa, accreditato del 18esimo tempo nel turno di stamani.