Moto3: Tatsuki Suzuki positivo al COVID-19

La stagione 2021 rischia di iniziare in salita per Tatsuki Suzuki. Il pilota della SIC58 Squadra Corse è infatti risultato positivo al COVID-19 e quindi la sua presenza ai test collettivi della Moto3, previsti da venerdì a domenica, al momento è in dubbio.

Fortunatamente, il giapponese al momento è in isolamento a casa in Italia, ma sta bene. Il problema è che non è chiaro se potrà partire alla volta di Losail, con il suo stato di salute che viene monitorato di giorno in giorno.

A dare la notizia è stato il team principal Paolo Simoncelli, con un comunicato che in un certo senso dovrà fungere da presentazione della squadra:

"Ciao a tutti,

avevo sperato di potervi incontrare a una bella presentazione come nostra abitudine e di potervi abbracciare tutti quanti insieme alla mia squadra corse multietnica. Saltata per i motivi che ben conoscete, avevo pensato ad un momento online in Qatar, per presentarvi i volti nuovi di questo 2021. Bene! Ci è arrivata un’altra notizia che la mia tenera età ha fatto fatica ad accettare:

TATSU – POSITIVO! Ok. Non rimane che prendere in mano carta e penna.

Durante il test di Valencia ho sorpreso un frequentatore del paddock mentre osservava perplesso il nostro bilico e mi ha chiesto come facessi ad avere tutti questi sponsor. Beh, io l’ho corretto dicendogli che non sono solo sponsor, ma che nel tempo sono diventati parte della squadra e soprattutto AMICI. Si, amici, con le loro aziende in difficoltà ma che hanno voluto esserci. Non nascondo che sono emozionato, il mio compito di far quadrare i conti sarà difficile ma sono orgoglioso di avervi ancora con me e con le livree invariate delle moto, e di vedere ancora il marchio SIC 58 sui vostri siti.

Ho parlato di squadra multietnica, eccola qua:

1) TATSUKI SUZUKI – JPN

2) LORENZO FELLON – FRA

nel mondiale Moto3

3) MATTIA CASADEI – ITA

nel mondiale MotoE

4) JOSE JULIAN GARCIA – SPA

5) SENNA AGIUS – AUS

6) HARRISON VOIGHT – AUS

nel mondiale Juniores Moto3 CEV

7) COREY TINKER – UK

nell’European Talent Cup ETC

Abbiamo piloti con esperienza che possono fare bene e piloti giovani, con tanto entusiasmo, da crescere. Siamo tutti pronti a fare del nostro meglio. Abbiamo una squadra di meccanici e tecnici fantastici, pronti a lavorare nel silenzio del paddock e vogliosi di vincere; certo il problema di Suzuki ci ha un po’ amareggiato, ma il mio pensiero va al 2008, classe 250cc, quando un pilota che puntava al mondiale collezionava due zeri alle prime due gare, per poi farci sognare alla grande!!!

Grazie a tutti.

Un abbraccio

-PaoloSic58-"