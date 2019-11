Moto3, Sepang, Libere 3: Suzuki firma il nuovo record

Quello di Sepang sta diventando il weekend dei record. Ieri Fabio Quartararo ha polverizzato quello della MotoGP e questa mattina, nella terza sessione di prove libere, Tatsuki Sukuzi ha firmato il nuovo primato del tracciato malese in 2'11"673.

Il pilota della SIC58 Squadra Corse ha realizzato una grande prestazione ancora prima di montare la gomma per il time attack, ma poi c'è un piccolo giallo sul finale del suo turno, perché il "giapporiccionese" ha preso la bandiera a scacchi alla conclusione del giro di lancio, ma poi ha proseguito senza rientrare ai box, quindi bisogna vedere se ci saranno provvedimenti nei suoi confronti.

In seconda posizione c'è Marcos Ramirez, che con la Honda del Leopard Racing è stato uno dei pochi in grado di migliorarsi nell'ultimo tentativo nonostante il traffico, fermandosi a 63 millesimi da Suzuki.

Terzo tempo per l'altra Honda dell'argentino Gabriel Rodrigo, con Celestino Vietti che in quarta posizione si è preso sia la palma di miglior pilota italiano che primo tra i piloti KTM per i colori dello Sky Racing Team VR46, anche se con un ritardo di oltre quattro decimi.

Il campione del mondo Lorenzo Dalla Porta ha invece completato la top 5 con la seconda Honda del Leopard Racing, davanti alle due del Petronas Sprinta Racing con John McPhee ed Ayumu Sasaki. Ottavo tempo per il giapponese Ai Ogura, quindi nella top 10 l'unica altra KTM oltre a quella di Vietti è quella di Aron Canet, nono davanti al connnazionale Sergio Garcia.

Tra i piloti che accedono direttamente alla Q2 c'è poi anche Andrea Migno, 12esimo con la KTM della Mugen Race, alle spalle dello spagnolo Alonso Lopez e davanti al giapponese Kaito Toba. Peccato invece per Niccolò Antonelli, 14esimo nonostante una clavicola ancora molto dolorante, ma rimasto fuori dalla Q2 per appena 9 millesimi. Al suo posto è infatti riuscito a qualificarsi Darryn Binder, 14esimo nella combinata grazie alla prestazione di ieri, ma solo 26esimo nella FP3.

Tra quelli che invece dovranno passare dalla Q1 di oggi ci sono a sorpresa anche entrambi i piloti della VNE Snipers: Tony Arbolino ha chiuso con il 17esimo tempo e Romano Fenati addirittura con il 22esimo. Quest'ultimo poi è rimasto coinvolto anche in un contatto che ha mandato a terra Filip Salac alla curva 3, quindi bisognerà vedere se ci saranno investigazioni in tal senso.

Q1 anche per Dennis Foggia e Riccardo Rossi, 18esimo e 19esimo, ma pure per Stefano Nepa che non è riuscito a fare meglio del 23esimo tempo.