Moto3, Sepang, Libere 2: giapponesi all'attacco con Toba

La temperatura è salita in maniera vertiginosa a Sepang, ma questo ha permesso anche ai piloti della Moto3 di abbassare tantissimo i tempi nella seconda sessione di prove libere del GP della Malesia, dopo che in mattinata erano stati costretti a girare con l'asfalto umido nella FP1.

Con le previsioni meteo che minacciano pioggia per la giornata di domani, i minuti conclusivi di questo secondo turno hanno regalato una sorta di antipasto delle qualifiche, con una bella lotta volta a ritagliarsi uno spazio nella top 14 che potrebbe valere l'accesso diretto alla Q2.

Sono stati i piloti giapponesi a fare la voce grossa, occupando tre delle prime quattro posizioni. Il più veloce è stato Kaito Toba, che per i colori della Honda Team Asia ha girato in 2'12"466, staccando di 235 millesimi l'altra Honda del "giapporiccionese" Tatsuki Suzuki.

Nelle posizioni di vertice però c'è anche Ayumu Sasaki, autore del quarto tempo alle spalle di Darryn Binder, più rapido tra i piloti KTM, dopo che in mattinata era stato vittima di una brutta caduta con la sua Honda della Petronas Sprinta Racing.

A completare la top 5 troviamo il migliore degli italiani, che è stato nuovamente Andrea Migno, confermando di essere a suo agio anche sull'asciutto, dopo essere stato il più veloce sul bagnato nella FP1.

Sesto tempo per Aron Canet, che non ha nascosto la sua intenzione di consolidare il secondo posto nel Mondiale con la sua KTM del Max Racing Team, mentre nella top 10 c'è spazio anche per le due Honda della VNE Snipers, che hanno occupato l'ottava e la decima posizione con Romano Fenati e Tony Arbolino. Con loro si sono alternate le Honda della Estrella Galicia, settima con Alonso Lopez e nona con Sergio Garcia.

Tra i piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è anche il campione del mondo Lorenzo Dalla Porta, 13esimo con la sua Honda del Leopard Racing, alle spalle anche delle due KTM di Jaume Masia e Filip Salac e davanti a quella di Raul Fernandez, che completa il quadro delle prime 14 posizioni.

Peccato per Riccardo Rossi, perché se domani effettivamente dovesse arrivare la pioggia si ritroverebbe escluso dalla Q2 per appena 38 millesimi con la Honda del Gresini Racing. Discorso che vale anche per le due KTM dello Sky Racing Team VR46, con Celestino Vietti 17esimo e Dennis Foggia 21esimo, alle spalle di Stefano Nepa.

In fondo al gruppo poi c'è Niccolò Antonelli, che ha deciso di provare a stringere i denti con la Honda della SIC58 Squadra Corse, nonostante il dolore alla clavicola destra si stia facendo sentire davvero tanto. Sono due invece le cadute che hanno caratterizzato la FP2 ed hanno avuto per protagonisti John McPhee alla curva 10 e Makar Yurchenko alla curva 15. Entrambi si sono rialzati senza conseguenze.