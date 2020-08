Moto3, Red Bull Ring, Libere 2: McPhee prima della pioggia

Dopo aver solo minacciato il Red Bull Ring per tutta la mattinata, la pioggia è arrivata sul tracciato austriaco proprio mentre i piloti della Moto3 erano impegnati nella loro seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria.

La cosa curiosa è che c'era un vero e proprio diluvio sopra le curve 3 e 6, ma nel resto del tracciato non pioveva neanche. Dunque, l'ultimo quarto d'ora della sessione è stato praticamente inutile per tutti quanti, che in precedenza ne avevano approfittato per lavorare in ottica gara.

Sono pochissimi i piloti che sono riusciti a limare i tempi rispetto a questa mattina, anche se il quadro dei 14 piloti che avrebbero accesso diretto alla Q2 di domani è rimasto praticamente invariato.

Particolarmente in forma comunque John McPhee, che è stato il più veloce in 1'37"060 con la Honda del Team Petronas, dopo aver fatto il secondo tempo in mattinata alle spalle di Tony Arbolino. L'italiano della Rivacold Snipers resta in testa alla combinata, ma nella FP2 ha chiuso quinto a 343 millesimi.

In seconda posizione c'è Gabriel Rodrigo, che con la Honda del Gresini Racing è tra i pochi che si sono migliorati nel pomeriggio con un 1'37"079. Alle sue spalle poi ci sono le due Honda del Leopard Racing con Jaume Masia terzo e Dennis Foggia quarto.

Detto del quinto tempo di Arbolino, bisogna scendere fino alla sesta piazza per trovare la prima delle KTM, che è quella di Raul Fernandez, seguita da quella di Celestino Vietti. Top 10 anche per Niccolò Antonelli, autore del decimo tempo alle spalle del compagno Tatsuki Suzuki e del leader iridato Albert Arenas.

Più attardati gli altri italiani, a partire da Stefano Nepa che occupa la 14esima piazza, giusto due posizioni davanti ad Andrea Migno. 19esimo poi c'è Riccardo Rossi, mentre continua a faticare Romano Fenati, solamente 24esimo con la Husqvarna del Max Racing Team. Poco più indietro poi c'è Davide Pizzoli, 28esimo.

