Moto3, record di penalità: 24 piloti sanzionati a Misano

Il Gran Premio di San Marino della Moto3 ha regalato spettacolo con gli splendidi duelli e la fantastica vittoria di McPhee al termine di una grande rimonta. Ma la gara della classe cadetta del mondiale lascia strascichi in vista del secondo appuntamento sul circuito di Misano.

Una serie innumerevole di piloti dovrà infatti scontare una penalità al Gran Premio dell’Emilia Romagna, in programma questo weekend. La Direzione Gara ha comunicato che ben 24 piloti verranno sanzionati per aver guidato in maniera eccessivamente lenta durante la terza sessione di prove libere del primo appuntamento di Misano.

La lista dei penalizzati è lunghissima e vede coinvolti anche nomi illustri come il leader del mondiale Albert Arenas ed il suo diretto rivale Ai Ogura. Incappano nella sanzione anche molti dei rappresentanti tricolore: Niccolò Antonelli, Tony Arbolino, Romano Fenati, Dennis Foggia, Stefano Nepa, Davide Pizzoli e Riccardo Rossi.

Di seguito i nomi degli altri 15 piloti che dovranno scontare la penalità: Jeremy Alcoba, Barry Baltus, Darryn Binder, Jason Dupasquier, Raul Fernandez, Sergio Garcia, Maximilian Kofler, Jaume Masia, Khairul Idham Pawi, Filip Salač, Ayumu Sasaki, Tatsuki Suzuki, Carlos Tatay, Kaito Toba e Ryusei Yamanaka.

Le penalità stavolta non consistono nel perdere posizioni in griglia di partenza, ma nel restare fermi durante le sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna e queste sanzioni verranno suddivise nei tre turni in base alla recidività dell’infrazione.

Arbolino, Foggia, Masia, Pizzoli e Yamanaka saranno sospesi dagli ultimi 15 minuti delle FP3 essendo alla loro terza infrazione. Antonelli, Arenas, Dupasquier, Fenati, Fernandez, Garcia, PAwi, Rossi, Salac, Sasaki e Toba resteranno fermi nei primi 15 minuti delle FP2 per aver infranto il regolamento due volte. Infine Alcoba, Baltus, Binder, Kofler, Nepa, Ogura, Suzuki e Tatay non potranno scendere in pista nei primi 10 minuti delle FP1, essendo alla loro prima infrazione.